Helin Palandöken'in ailesine ziyarette bulunan Başbakan Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul Pendik'te silahlı saldırı sonucu öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken'in ailesine taziye ziyareti yaptı.

Yıldırım, baba Nihat Palandöken'e başsağlığı taziyelerini ilettiği esnada gözyaşlarını tutamadı.



Ziyarete Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 17 yaşındaki Helin Palandöken için Kuran-ı Kerim okudu.



Kılıçdaroğlu'ndan telefon





Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken'i telefonla arayarak, başsağlığı diledi.



Baba Palandöken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, "Bu cinayetin peşini bırakmayın, unutturmayın " dedi.



Sosyal medya hesabında "gizli bir platonik sapığım var. Sokağa çıkmaya korkuyorum" diye yazan Helin Palandöken'i tüfekle öldüren, 2 arkadaşını da yaralayan 21 yaşındaki Mustafa Yetgin tasarlayarak adam öldürme suçundan tutuklandı.