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Helin Palandöken'i öldüren silahı hediye paketinde saklamış

"Helin'i vurduğu gün silahı araçta kutu içinde götürmüş"

17 Ekim 2017 14:27

İstanbul Pendik'te okul çıkışında silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken'in katili Mustafa Yetgin'in cinayeti 2 gün içinde planladığı aktarıldı. Yetgin'in Palandöken'i öldürmek için internetten aldığı silahı ve bıçakları hediye paketi içinde sakladığı iddia edildi.

İstanbul Pendik’te geçen cuma yaşanan Helin Palandöken cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mustafa Yetgin tarafından okul çıkışında katledilen Palandöken’in kuzenleri, isimlerini gizli tutarak Sabah’a konuştu. Yetgin’in (21) silahı hediye paketinde götürdüğü öne sürüldü.

Palandöken’in yakınlarının şunları söyledi;

"Her şeyi ayarlamış"

Biz anlayamıyoruz bu kadar kolay ruhsatsız silah sahibi olmayı. Bu silahları satanlar bu suçun ortağı. Bunların bir denetimi yok mu? Bir gün öncesinden sipariş etmiş ve almış. Helin’imizi öldürmesi iki gün sürdü. Vurmadan bir gün önce Mustafa, Helin’i aramış ve haber yollamış. ‘Gelsin hediyelerini alsın’ diye. Bir kutunun içine hazırlamış. Silah ve bıçak koymuş. Her şeyi ayarlamış. Gitmemiş Helin. Zaten vurduğu gün arabada götürürken de silahı kutu içinde götürmüş. Araçta onunla beraber olan kişileri de kandırmış.

"Havaya ateş açana adli kontrol"

Helin Palandöken’in cenaze töreni sırasında yaşanan arbedede havaya 4-5 el ateş açan S.A.K. (20) yakalandı. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilen S.A.K.’nın savcılık tarafından “Cenaze töreninde havaya ateş etmek suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme” suçlamasıyla tutuklanması istendi. Ancak S.A.K. nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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