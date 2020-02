HELİN PALANDÖKEN DAVASI ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

* Baba Nihat Palandöken,

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Pendik\'te lise öğrencisi Helin Palandöken\'in silahla öldürülmesine ilişkin görülen ilk duruşma öncesi Kartal\'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde protesto eylemi düzenlendi.

\"Kadın Meclisleri\" üyelerince, adliyenin C Blok önünde yapılan açıklamaya yaklaşık 100 kişi katıldı. Grubun arasında, ölen lise öğrencisi Palandöken\'in babası Nihat Palandöken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da yer aldı. Baba Palandöken, \"Bizim acımız son olsun. Katil en ağır cezaya çarptırılısın. Bunu herkes istiyor. Mahkemede çıkacak kararın tüm ülke insanlığına örnek olmasını istiyoruz\" dedi.

Bireysel silahlanma ve erkek şiddetine kurban verdikleri Helin Palandöken için burada olduklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi de, lise öğrencisi Palandöken\'in bu şiddete maruz kalan tek mağdur kadın olmadığını hatırlattı. İlgezdi, \"Daha katili ceza almadan en az o günden bugüne 100 kadınımızı daha kurban verdik. Biz bunu biliyoruz\" ifadelerini kullandı.

Tanal da yaptığı açıklama, \"Kadına yönelik şiddete karşı dik durmak, mücadele etmek her insanın, her adalet arayışçısının görevidir. Kadına karşı şiddete dur demek için yaşamı savunmalıyız. Medeni Kanunumuzun kabul edilişinin yıl dönümü olması sebebiyle iktidara sesleniyorum; kadınlara yönelik şiddetten dolayı meclise vermiş olduğumuz kanun teklifinde, hiçbir indirimden yararlanmasın bu caniler. Bunu bir an önce yasalaştıralım. Kadın cinayetlerini durduralım. Helin\'e adalet istiyoruz\" şeklinde konuştu.

Grup yapılan açıklamaların ardından duruşmanın yapılacağı Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna geçti.

