Helikopterli 'mafya düğününe' soruşturma

İtalya'da 'Ndrangheta mafya örgütünün etkili olduğu Calabria bölgesindeki bir düğünde, mafyayla bağlantılı olduğu iddia edilen damat ile gelinin helikopterle kiliseye gelmesi ve bölgeyi 3 saat boyunca kapatması üzerine soruşturma açıldı.

Ülkenin güneyindeki Calabria bölgesinde yer alan Nicotera'da yapılan düğün, kasabada hayatı durma noktasına getirdi. Antonio-Aurora Gallone çiftinin düğünü için kasabanın ana meydanı bariyerlerle kapatılarak araç girişleri yasaklandı.

Çift, nikahın kıyıldığı kilisenin önüne de helikopterle indi.

Mancuso klanının liderinin akrabası olduğu belirtilen damat Antonio Gallone'nin 14 Eylül'deki bu "gösterişli" düğünü üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Düğünün 400 davetlisinden biri olan Belediye Başkanı Franco Pagano, helikopterin meydana inmesine izin verilmediğini söyledi ancak meydanın belediyeye ait bariyerlerle kapatılması sebebiyle, belediye çalışanları da soruşturmaya dahil edildi.

Helikopteri kullanan pilotun da geçen yıl Roma'da Casamonica klanının patronunun cenaze töreninde helikopterden gül yaprakları atan pilot olduğu belirlendi. Pilotun uçuş lisansı askıya alındı.

Düğünün görüntülerini aile üyeleri sosyal medyada paylaşırken, görüntüler daha sonra kaldırılsa da İtalyan medyasında yer aldı. Savcılık bu görüntüler üzerinden davetlileri de incelemeye aldı.

Nicotera belediye meclisi, 'mafya üyelerinin sızması' nedeniyle 2005 ve 2010'da dağıtılmıştı. Geçen Şubat ayında da yine yerel yönetime mafya sızıntılarını soruşturmak üzere bir komisyon kurulmuştu.