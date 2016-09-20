T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Helikopterli 'mafya düğününe' soruşturma

İtalya'da 'Ndrangheta mafya örgütünün etkili olduğu Calabria bölgesindeki bir düğünde, mafyayla bağlantılı olduğu iddia edilen damat ile gelinin helikopterle kiliseye gelmesi ve kasabanın ana meydanını 3 saat boyunca kapatması üzerine soruşturma açıldı.

20 Eylül 2016 02:44

İtalya'da 'Ndrangheta mafya örgütünün etkili olduğu Calabria bölgesindeki bir düğünde, mafyayla bağlantılı olduğu iddia edilen damat ile gelinin helikopterle kiliseye gelmesi ve bölgeyi 3 saat boyunca kapatması üzerine soruşturma açıldı.

Ülkenin güneyindeki Calabria bölgesinde yer alan Nicotera'da yapılan düğün, kasabada hayatı durma noktasına getirdi. Antonio-Aurora Gallone çiftinin düğünü için kasabanın ana meydanı bariyerlerle kapatılarak araç girişleri yasaklandı.

Çift, nikahın kıyıldığı kilisenin önüne de helikopterle indi.

Mancuso klanının liderinin akrabası olduğu belirtilen damat Antonio Gallone'nin 14 Eylül'deki bu "gösterişli" düğünü üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Düğünün 400 davetlisinden biri olan Belediye Başkanı Franco Pagano, helikopterin meydana inmesine izin verilmediğini söyledi ancak meydanın belediyeye ait bariyerlerle kapatılması sebebiyle, belediye çalışanları da soruşturmaya dahil edildi.

Helikopteri kullanan pilotun da geçen yıl Roma'da Casamonica klanının patronunun cenaze töreninde helikopterden gül yaprakları atan pilot olduğu belirlendi. Pilotun uçuş lisansı askıya alındı.

Düğünün görüntülerini aile üyeleri sosyal medyada paylaşırken, görüntüler daha sonra kaldırılsa da İtalyan medyasında yer aldı. Savcılık bu görüntüler üzerinden davetlileri de incelemeye aldı.

Nicotera belediye meclisi, 'mafya üyelerinin sızması' nedeniyle 2005 ve 2010'da dağıtılmıştı. Geçen Şubat ayında da yine yerel yönetime mafya sızıntılarını soruşturmak üzere bir komisyon kurulmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CalabriaNicoteraAntonio-Aurora GalloneAntonio GalloneEylülBelediye Başkanı Franco PaganoRoma CasamonicaPilotunSavcılıkGeçen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24