Helikopterlerin çoğunda ELT cihazı yok

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazadan sonra gündeme gelen Acil Yer Bulma Verici Sistemi'nin (ELT) Türkiye'deki uçak ve helikopterlerin çoğunda bulunmadığı ortaya çıktı. Bu hayatî eksiklik, Bisiklet Federasyonu'nun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne müracaatıyla anlaşıldı.





Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Bisiklet Turu'nu havadan takip etmek için helikopter kiralayan federasyon, Sivil Havacılık'tan izin alamadı. Gerekçe olarak, helikopterde ELT cihazının bulunmaması gösterildi. Bunun üzerine özel firmalar arasında araştırmalarını sürdüren federasyon, 20 civarında helikopterden sadece 4-5'inde ELT cihazının olduğunu tespit etti. Redstar Havacılık Şirketi Başkanı Mustafa Ataç'a göre, sorun Türkiye'deki cihazların istenen standartlara sahip olmamasından kaynaklanıyor.



Ataç bunu şöyle açıklıyor: "Türkiye'de uçak ve helikopterlerin çoğu 406 mhz'den yayın yapan cihaza sahip değil. Bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu. Çünkü ELT cihazları 406 mhz'ye yeni geçti. Üretici firma, dünyadaki talebi karşılayamadığı için uçak ve helikopterlerin çoğunda bu cihaz yok."



Sancak Air'in sahiplerinden Yavuz Yüzgen de Türkiye'deki helikopterlerin yarıdan fazlasında ELT olmadığını söyledi. Frekans değişikliğinin Sivil Havacılık tarafından zamanında duyurulmadığını ileri süren Yüzgen, "Bu durum bildirildiğinde 15 günlük bir süre kalmıştı. Bunu da yapmak mümkün değil. İlk başta bunu problem etmediler ancak helikopter kazasından sonra işi biraz daha sıkılaştırdılar." dedi.



ELT cihazı olmayanlara uçuş yasağı konulması gerekirken, bütün helikopterlerin yolcu taşıdığını vurguladı. Yüzgen, şunları kaydetti: "Günlük uçuşlarımıza devam ediyoruz ancak Sivil Havacılık'tan izin gerektiren durumlarda onay vermiyorlar. Şu an İstanbul'dan Bursa'ya gitmek isteseniz yolcu taşıma için izin var ancak İstanbul'un fotoğrafını çekeceğim deseniz buna izin yok. Uçuşa müsaade var ama çekime yok. Saçma ama böyle."



Sivil Havacılık yetkilileri ise, artık ELT cihazı olmayan helikopterlerin uçuşuna kesinlikle izin vermeyeceklerini açıkladı. BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter, 25 Mart'ta Kahramanmaraş'ta düşmüştü. ELT'den sinyal alınamaması sebebiyle enkaza 47 saat sonra ulaşılabilmişti. Cihazın anteni kaza esnasında kırıldığı için sinyal göndermediği anlaşılmıştı.



