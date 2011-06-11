T24 LogoT24 Logo
Dünya

HELİKOPTERLERDEN PROTESTOCULARA ATEŞ AÇILDI AMMAN (A.A)

11 Haziran 2011 01:16

-HELİKOPTERLERDEN PROTESTOCULARA ATEŞ AÇILDI AMMAN (A.A) - 10.06.2011 - Suriye'de demokrasi yanlısı protestocuları dağıtmak için savaş helikopterlerinden ateş açıldığı belirtildi.  Görgü tanıkları, Maarat el Numan kentinde protestoculara helikopterlerden ateş açıldığını kaydederken, ilk kez protestocuları engellemek için hava gücü kullanıldığına dikkat çekildi. Görgü tanıkları en az 5 helikopter olduğunu söyledi. Suriye İnsan Hakları örgütü de helikopterlerden ateş açıldığını doğruladı ancak ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bir bilgi olmadığını kaydetti.  Öte yandan, protesto gösterileri sırasında ve ordu operasyonlarında çoğunluğu ülkenin kuzey kesiminden olmak üzere ölenlerin sayısının 32'ye yükseldiği bildirildi. -NATO, TRABLUS'TAKİ HEDEFLERİ VURDU- NATO savaş uçaklarının, başkent Trablus'taki hedefleri vurduğu bildirildi.  Libya devlet televizyonu, NATO savaş uçaklarının, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Ain Zara semtindeki hedefleri vurduğunu duyurdu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24