-HELİKOPTERLERDEN PROTESTOCULARA ATEŞ AÇILDI AMMAN (A.A) - 10.06.2011 - Suriye'de demokrasi yanlısı protestocuları dağıtmak için savaş helikopterlerinden ateş açıldığı belirtildi. Görgü tanıkları, Maarat el Numan kentinde protestoculara helikopterlerden ateş açıldığını kaydederken, ilk kez protestocuları engellemek için hava gücü kullanıldığına dikkat çekildi. Görgü tanıkları en az 5 helikopter olduğunu söyledi. Suriye İnsan Hakları örgütü de helikopterlerden ateş açıldığını doğruladı ancak ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bir bilgi olmadığını kaydetti. Öte yandan, protesto gösterileri sırasında ve ordu operasyonlarında çoğunluğu ülkenin kuzey kesiminden olmak üzere ölenlerin sayısının 32'ye yükseldiği bildirildi. -NATO, TRABLUS'TAKİ HEDEFLERİ VURDU- NATO savaş uçaklarının, başkent Trablus'taki hedefleri vurduğu bildirildi. Libya devlet televizyonu, NATO savaş uçaklarının, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Ain Zara semtindeki hedefleri vurduğunu duyurdu.