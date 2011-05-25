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Dünya

HELİKOPTERİN ENKAZI ABD'YE TESLİM EDİLDİ WASHINGTON (A.A)

25 Mayıs 2011 00:20

-HELİKOPTERİN ENKAZI ABD'YE TESLİM EDİLDİ WASHINGTON (A.A) - 24.05.2011 - Pakistan'da, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü operasyon sırasında düşen helikopterin enkazı ABD'ye teslim edildi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dave Lapan, enkazın hafta sonunda teslim edildiğini ve şu an ABD'de olduğunu belirtti. Düşen helikopter kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Amerikalı havacılık yetkilileri, Bin Ladin'in konutunun etrafını saran duvarın üzerine düşen, komandoların imha ettiği helikopterin geriye sağlam kalan kuyruk bölümünün incelenmesinden, bunun "benzeri görülmemiş, radara yakalanmayan bir helikoptere ait olduğunu" söylemişti. Bazı iddialar da operasyonda düşene benzeyen bir "hayalet helikopter" daha kullanıldığı ve daha büyük iki Chinook tipi helikopterin destek verdiği yönündeydi.

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