Helikopterin acil durum sinyali tanımlanamamış

T24 - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda çarpıcı tespitlere yer verildi.







BBP’nin eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazasıyla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda çarpıcı tespitlere yer verildi.



Buna göre acil durumda yer bildiren ELT (Emergency Locater Transmıtter) cihazına yanlış kod numarası yüklenmiş. Helikopterdeki cihaz yanlış sinyal verdiği için de uydular tarafından tanınmamış.

Habertürk'ün haberine göre; Helikopter kazasını araştıran TBMM Meclis Araştırma Komisyonu tarafından yapılan talep üzerine Kaptan Pilot Feyzi Altkunbulak tarafından hazırlanan 22 Mayıs 2010 tarihli raporda; “ELT cihazı MED AİR firması tarafından Avival Wheel and Brake Services firmasına gönderilerek ELT tanıtım kodunun ELT cihazına kod girilmesi işlemi yapılmıştır. Burada çok önemli bir husus dikkat çekmektedir. Cihaza girilen kod bilinmeyen bir koddur. MED AİR tarafından bu firmaya yazılmış olan ELT kodunun işlenmesi talebine dair yazı ortada yoktur” ifadesi yer aldı ELT cihazında, hangi hava aracına ait olduğu belli olmayan ve uyduya tanıtımı yapılmamış bir kod olduğunun belirtildiği raporda, “Bu durumda Cospas-Sarsat uyduları ELT cihazını tanımayacağı için cihaz tarafından gönderilen sinyalleri alarak yer tespiti yapabilmesi de mümkün değildir” denildi.



ELT’yi yetkili takmamış



ELT cihazını helikoptere MED AİR’de görevli teknisyen Mehmet Aytar’ın taktığı ancak Aytar’ın bu cihazı helikoptere takacak yetkili kişi olmadığı da raporda ortaya çıktı. Olayla ilgili savunması istenen Aytar ise bir sayfalık yazılı savunmasında “Cihazın montesiyle ilgili Türkiye’de yetkili bakım kuruluşu olmadığından ve Sivil Havacılık’ın takılmasıyla ilgili talimatı olduğundan, minor wodifikasyon yetkisi, yetkili bakım kuruluşu tarafından verilmiştir, monte tarihi 23.01.2009’dur” dedi.



