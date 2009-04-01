Helikopteri bulan köylülere inceleme

Gülen: Helikopter kazası aydınlatılmalı

Pilot uyarmış: ELT arızalı

İnceleme altında

Köylüler şaşkın



Hukukçular: Suç kastı yok

112'deki doktorun psikolojisi bozuldu



Yıllık izne ayrıldı

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte 6 kişiye mezar olan helikopter enkazını bularak Türkiye'nin gündemine oturan Döngel köylüleri hakkında soruşturma için çalışma başlatıldığı bildirildi. Yeri tespit edilemeyen enkaz, devletin tüm birimleri tarafından dört bin kişilik ekiple havadan ve karadan arandı ancak bir türlü bulunamadı. Enkazı kazadan tam 46 saat sonra kendi kurdukları ekiple aramalara katılan Döngel köylüleri buldu.Köylüler, ekranlarda, "Burada ne asker ne devlet var. Yanlış yerde arama yapılıyor. Bizi dinleselerdi daha önceden bulunurdu" gibi ifadeler kullandı. Bu sırada Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı, jandarma kanalıyla ulaştığı köylülere yaptıklarının suç olduğunu aktardı. Görüntüleri ihbar kabul eden Başsavcılık, Döngel köyü eski muhtarı Yılmaz Dilki ve 2 köylünün konuşmalarını inceliyor. Köylülerin, özellikle "devleti aciz gösterdikleri ve yetkililer incelemeden olay yeri ve cesetlerle ilgili kamuoyuna bilgi verdikleri" sözlerini içeren ifadeleri mercek altına alındı. Savcılık incelemesinin ardından soruşturma açılıp açılmayacağına karar verecek.Canları pahasına çıktıkları yolculukla enkaza ulaşarak "milli kahraman" ilan edilen köylülerse şaşkın. Köylülere Ankara'da ulaştık. Enkazı bulan 17 köylünün hepsi de Yazıcıoğlu'nun cenaze törenine katılmak üzere gitmişti Başkent'e. Eski köy muhtarı Yılmaz Dilki, bizim içimiz rahat diye başladığı konuşmasında, "Gelirse de biz cezaya razıyız. Suçumuz varsa cezasını çekeriz. Ancak henüz hakkımızda verilen bir ceza yok. Soruşturma varsa onu da bilmiyoruz" dedi. İçişleri Bakanı Beşir Atalay da, köylüleri kutlamıştı."Böyle bir şey olabilir mi? Bir suç kalıbına sokamıyorum. Görevi kötü kullanma olsa zarar unsuru yok. Bu kişilerin böyle bir kastının olduğunu söylemek kolay değil.""Burada ilgililerin kastına bakmak gerekir. Devleti küçük düşürme kastı var mı yok mu? Soruşturma yapılabilir ama gizlidir. Eğer ortada bir suç varsa, haber yapan da sorumlu olur.""İklim koşullarının devletçe gerekli müdahalelerin zamanında yapılmasını engellediği, teknik problemlerin de bu gecikme de etkin olduğu çok açık bir biçimde görülmektedir. Üst düzey yetkililerin yapmış olduğu açıklamalarda ki bilgi kirliliği de dikkatlerden kaçmamaktadır. Yardımda bulunan kimselerin olası hizmet kusurlarını dillendirmeleri son derece normaldir. Bu beyanlar suç değil."Tüm Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından 112 Acil Servis'i arayarak yardım isteyen ancak 5 gün sonra cesedi bulunan İsmail Güneş ile konuşan Kahramanmaraş 112 kontrol komuta merkezindeki kadın doktorun psikolojisinin bozulduğu ve tedavi gördüğöü ortaya çıktı. İsmail Güneş'in, cep telefonu ile arayıp konuştuğu 112 Acil servis doktoru iki günlük psikolojik tedavi görmesinin ardından izne ayrıldı. Yaklaşık 20 dakika boyunca Kahramanmaraş 112 kontrol komuta merkezindeki kadın pratisyen Doktor N.Y. ile görüşen Güneş, çok üşüdüğünü, donmak üzere olduğunu söyleyip, yardım istemişti. Bu konuşmalar daha sonra medyada yer aldı.İHA muhabiri ile yaklaşık 20 dakikalık yaptığı telefon konuşmasında yetersiz olduğu ve muhabirin şarjının bitmesine neden olduğu yönünde eleştirilerle karşı karşıya kalan ve vicdani rahatsızlık duyduğu öne sürülen pratisyen doktor yıllık izne ayrıldı. (Sabah)