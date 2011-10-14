Helikopteri bulan köylüler ifade verdi

T24

Malatya Adliyesine gelen köylüler, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığında ifade verdi.Yaklaşık 6 saat ifade veren köylüler, daha sonra Malatya Adliyesi'nden ayrıldı. İfadesi alınanlara, ''Olay yerine ilk ulaştıklarında enkaz ve çevresinin durumunu'' sorulduğu öğrenildi.Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 5 kentte başlatılan operasyon kapsamında, 11'i muvazzaf asker toplam 16 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmış, 9'u muvazzaf 12 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.Mahkeme 4'ü muvazzaf 7 kişinin tutuklanmasına, 5 kişinin de tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.