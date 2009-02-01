Helikoptere ulaşılamadı

Helikopterden ilk haberler

Vali Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Ankara'ya giden ve Kaptan Pilot Andrzej Wojewodzki yönetimindeki, Emekli Kara Pilot Albay Süleyman Kıyak'ın da gözetmen olarak bulunduğu EC-135 tipi helikopterle saat 16.20 civarında telsiz ve radar irtibatının kesildiğini ve son sinyalin alındığı Kıbrıscık ve Çamlıdere arasındaki Köroğlu Tepesi mevkisine doğru harekete geçen yaklaşık 100 kişilik ekibin, zorlu doğa koşulları altında hareket ettiğini söyledi.Ekiplerin, akşam saatlerinden itibaren Çökeler yaylasını gösteren koordinatlara doğru ilerlediğini belirtilen Akpınar, "Belirlenen koordinatlarda helikopterin izine rastlanmadı. Arama kurtarma çalışmalarında henüz bir sonuç alınamadı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda kaybolan helikopterin izini gösterecek herhangi bir bulguya ekiplerimiz ulaşamadı. Bölgede bulunan askeri birliklerimizin telsizle ilettiği en son bilgiler bunlar" diye konuştu.Hava koşulları nedeniyle bölgeye gönderilen askeri helikopterin de arama kurtarma çalışmalarına katılamadığını vurgulayan Vali Akpınar, sözlerini şöyle tamamladı: "Karla kaplı ağaçlıklı bir bölgede, adeta samanlıkta iğne arıyoruz. Karadan yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülecek. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterle havadan da arama kurtarma çalışmalarına başlayacağız."