Helikopterden indi itfaiyeye bindi!

T24 - İki kez Avrupa'nın gol kralı olan, Galatasaray ile Avrupa Süper Kupa'yı kaldıran "Süper" Mario Jardel, Brezilya'da 3. Lig takımı Rio Negro'ya transfer oldu. Cim-Bom'a geldiğinde helikopterle Florya’ya çıkan 37 yaşındaki oyuncu, dün ise itfaiye aracıyla tanıtıldı.







Galatasaray'a gelen en pahalı futbolcu olarak tarihe geçen Mario Jardel, Brezilya 3. Lig takımlarından Rio Negro'ya transfer oldu. Süper Mario, orada da bir rekor kırdı, yıllığı 800 bin euroya imza attı.

1998-99'da Porto formasıyla 36, 2001-02'de de Sporting Lizbon'da 42 gol atarak Avrupa'nın en çok gol atan oyuncusu olan ve "Altın ayakkabı" ödülüne ulaşan Jardel, Cim-Bom'a büyük sükse yaparak transfer oldu. Öyle ki, Galatasaray Yönetimi, büyük golcüsünü Florya'ya helikopterle getirdi.

2000 yılında Avrupa Süper Kupa karşılaşmasında kaydettiği golle sarı-kırmızılıları zafere taşıyan Jardel, aradan geçen 10 yılın ardından ülkesine döndü. Brezilya 3. lig takımlarından Rio Negro ile anlaşan 37 yaşındaki futbolcu, Amazon eyaletinin başkenti Manaus şehrine önceki gün geldi, kentte coşkuyla karşılandı. Yeni transferini ilginç bir yöntemle kamuoyuna tanıtan Brezilya kulübü, itfaiye departmanının tahsis ettiği üstü açık arabayla 37 yaşındaki golcüye şehir turu yaptırdı.



Cherno More B takımında

Hayranlarını selamlayan Jardel, kendisine gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Sahada elimden geleni yapacağım. Buraya oynamaya ve Amazon futbolunun gelişimine katkıda bulunmaya geldim” dedi. Eski günlerini arayan kulüpteki yangını söndürmesi istenen Super Mario’nun 1 yıllık imza attığı ve 800 bin euro civarı bir ücret alacağı belirtildi.

Jardel en son Bulgaristan takımlarından Chernomore'nin B takımında görev yapıyordu.



