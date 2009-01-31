Helikopter'den ilk haberler

Kocoğlu Havacılık, Bolu'nun Köroğlu Tepesi mevkisinde kaybolan helikopterin bulunduğu noktaya hava muhalefeti nedeniyle karadan ulaşılmaya çalışıldığını bildirdi.



Kocoğlu Havacılık'tan yapılan yazılı açıklamada, FC-135 tipi helikopterin Polonya uyruklu Kaptan Pilot Andrzej Wojewodzki yönetiminde, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 14.40'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmek için ayrıldığı kaydedildi.



Helikopteri kullanan kaptan pilotun yanında, Emekli Kara Pilot Albay Süleyman Kıyak'ın gözetmen olarak bulunduğu belirtilen açıklamada, helikopterden son olarak sat 16.10 sularında haber alındığı ve daha sonra radar ekranında izinin kaybolduğu belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Acil konumlama cihazı E.L.T'den alınan bilgi doğrultusunda, Kıbrıscık ve Çamlıdere arasında, Köroğlu Tepe civarında bulunduğu bilgisi yetkili makamlara bildirilmiştir. Bölgeye askeri ve sivil arma kurtarma ekipleri sevkedilmiştir. Hava muhalefeti nedeniyle, hava unsurları üstlerine geri döndüğünden söz konusu noktaya karadan ulaşılmaya çalışılmaktadır. Konuyla ilgili tüm yetkili kurumlarla uyum içinde çalışmaktayız"