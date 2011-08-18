-Helikopter teknik arızadan düştü MALATYA (A.A) - 18.08.2011 - Malatya Valisi Ulvi Saran, kobra tipi askeri helikopterin düşmesiyle ilgili olarak, ''Helikopterin teknik bir arızadan düştüğü belirtildi'' dedi. Saran, Topsöğüt beldesi yakınlarında kobra tipi askeri bir helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını ifade ederek, ''İki askeri personelimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınmıştır. Helikopterin teknik bir arızadan düştüğü belirtildi'' dedi. Helikopterin 2. Ordu Komutanlığı Kara Havacılık Komutanlığına ait olduğu, içinde iki yüzbaşı rütbesinde askeri personelin olduğu ifade edildi.