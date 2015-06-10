Helikopter sınıra yaklaştı, F-16'lar havalandı

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye 'ye ait bir helikopterin sınıra yaklaşması üzerine F-16'ların bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Dün meydana gelen olayla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hatay-Osmaniye- Gaziantep bölgesinde hava muharebe devriye görevi icra eden 2 F-16 uçağımız, Suriye'ye ait 1 MI-17 helikopterinin sınırımıza yaklaşması üzerine bölgeye yönlendirilmiştir. Söz konusu Suriye'ye ait hava aracı sınırımıza 2.5 deniz mili kala uzaklaşması üzerine 2 F-16 uçağımız, hava devriye görevini saat 11.53'te tamamlayarak İncirlik Üssüne geri dönmüştür. 2 F-16 ile Suriye sınırında Hatay-Osmaniye-Gaziantep bölgesinde hava muharebe devriye görevi icra edilmiştir."

Sınırlarda 953 kişi yakalandı

Açıklamada ayrıca gün içerisinde 839'u Suriye sınırı olmak üzere kara sınırlarında yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 953 kişinin yakalandığı, bunlarla birlikte 1450 karton sigara ile 4 bin 640 cinsel güç artırıcı hap ele geçirildiği belirtildi.