Helikopter şehidi yüzbaşı Karaman, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN- Mücahit BEKTAŞ/İZMİR (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 22\'nci gününde, kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman\'ın (32) cenazesi, memleketi İzmir\'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şehidin annesi Hasibe Karaman\'ın \"Kalk oğlum\" diyerek, tabuta kapandığı törende, eşi Duygu Karaman\'ın ise metanetli durduğu görüldü.

TSK\'nın Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 22\'nci gününde, kırıma uğrayan ATAK helikopterindeki Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (32) ile Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (29), şehit oldu. Kurmay Pilot Yüzbaşı Karaman\'ın cenazesi, İzmir\'deki babaevinin önünden son kez geçirildikten sonra Bostanlı Beşikçioğlu Camii\'ne getirildi. Camide, şehidin babası emekli emniyet müdürü Uğur Salim, annesi Habibe ve eşi Duygu Karaman ile ablası Harika Cebrenur taziyeleri kabul etti.

NÖBET TUTAN ASKERLERİN GÖZYAŞLARINI ŞEHİT YAKINLARI SİLDİ

Şehidin acılı annesi, \"Kalk oğlum\" diyerek, tabuta kapanırken, cenazenin başında duran eşinin ise metanetli durup, gözyaşı dökmediği gözlendi. Tabutun başında nöbet tutarken, ağlayan askerin gözyaşlarını, şehit yakınları mendille sildi. Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları, yeşil- kırmızı tişörtler giyerek, cenaze törenine katıldı. Törende \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganları atıldı.

Törende acılı aileyi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile milletvekilleri, çok sayıda kamu yetkilisi ve askeri yetkili ile İzmirliler yalnız bırakmadı. Öğle vakti kılınan namazdan sonra helallik alınmasının ardından şehit pilotun tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra top arabasına konuldu.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman\'ın cenazesi, Kadifekale Şehitliği\'nde toprağa verildi.



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