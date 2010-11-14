-HELİKOPTER SAHAYA İNDİ, MAÇ GEÇ BAŞLADI BODRUM (A.A) - 14.11.2010 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde oynanan B.B Bodrumspor-Turgutreis futbol maçı, sahaya inen polis helikopteri nedeniyle 45 dakika geç başladı. Bodrum Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlaması gereken B.B Bodrumspor-Turgutreis U-15 futbol maçı öncesinde sahaya polis helikopteri indi. Helikopter sahada kaldığı süre içinde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Polis memurları da helikopterin başında güvenlik tedbiri aldı. Daha sonra Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Muğla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü İlhami Doğangüzel, Antalya Havacılık Şube Müdürü Hüsnü Rasim Ergelen ve Pilot İsmail Mert stada geldi. Kadir Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla trafik denetimi yapmak amacıyla helikopterle Muğla ve ilçelerini gezdiklerini söyledi. Ay ve beraberindekiler daha sonra helikoptere binerek stattan ayrıldı. Karşılaşma, helikopterin ayrılmasının ardından gecikmeli olarak 14.45'te başladı.