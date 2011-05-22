-HELİKOPTER PİLOTU, BÜYÜK BİR FELAKETİ ÖNLEMİŞ İSTANBUL/ANKARA (A.A) - 22.05.2011 - İstanbul'da polis helikopterinin düşmesi sonucu başlatılan soruşturmada İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı pilot Kemal Özdemir'in, büyük bir felaketi önlediği ortaya çıktı. Olay sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından İstanbul'a gönderilen teknik heyet, helikopter enkazında inceleme yaparak kazanın nedenini araştırmaya başladı. Fransız yapımı ''Alouette 2'' model helikopterin denize düştüğü bölgede de incelemelerde bulunan heyet üyeleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Helikopterin denize düştüğü noktaya yaklaşık 100 metre mesafedeki bir madeni yağ üretim tesisinin işçileri, olay anı tanık oldukları dehşet dakikalarını anlatarak, helikopter pilotunun büyük bir felaketi önlediğini söyledi. Olay günü madeni yağ üretimi yapılan ve variller halinde depolanan tesiste çalıştıklarını anlatan işçiler, yakın bir mesafeden gelen helikopter sesiyle irkildiklerini belirtti. Helikopterin irtifa kaybettiğini ve büyük bir hızla alçaldığını aktaran işçiler, madeni yağ üretim tesisinin üzerine düşmek üzereyken, son anda pilot tarafından denize doğru yönlendirildiğini anlattı. -YARALI HALDE, 4 KİŞİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI- Bu sırada büyük bir panik yaşadıklarını dile getiren görgü tanıkları, büyük bir hızla denize düşen helikopterin iniş vaziyetinde suya çarptığını ve ters döndüğünü belirterek, bu sırada yaralı olarak sudan çıkan pilot Kemal Özdemir'in helikopterin kızaklarını tutarak, içindeki 4 kişiyi kurtarmak için çaresiz bir şekilde yukarı çekmeye çalıştığını anlattı. Bunun üzerine çevrede bulunanların pilota bağırarak kızakları bırakması çağrısında bulunduğunu, aksi takdirde pilotun da enkazla birlikte suyun dibine gömüleceğini dile getiren görgü tanıkları, daha sonra olay yerine 150 metre mesafede bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait tesislerdeki askeri personelin pilot Özdemir'i kurtardığı bilgisini verdi. İşçiler, helikopterin madeni yağ üretim tesisinin üzerine düşmesi halinde daha büyük bir felaket yaşanacağını belirterek, olası bir yangın tehlikesi karşısında depolarda bulunan binlerce varillik ham maddenin alev alev yanacağını söyledi. Tesiste yaklaşık 50 kişinin bulunduğu bilgisini de veren işçiler, burada yaşanacak bir felaketin hemen bitişikte bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait tesisler ile ormanlık alana da büyük zarar vereceğini anlattı. 20 Mayıs Cuma günü Beykoz'da düşen polis helikopterin pilotu olan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özdemir, yaralı olarak kurtulmuş, Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen ve 10 yaşındaki oğlu Deniz Bilgen ile Komiser Murat Güçlü ve THY Uçuş Akademisi 2. pilot adayı Mehmet Oray Sarıçay hayatını kaybetmişti.