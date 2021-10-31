Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Sözcü muhabiri Veli Toprak'ın kaleme aldığı “Son Alperen-Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri” adlı kitapta yer alana göre helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu yakın çevresine, “13 defa suikast geçirdim, beni öldürmek istiyorlar” demiş.

Kitapta röportaj veren Avrupa Nizamı Alem Ocakları Kurucusu Zülfü Canpolat, “Yurt dışına çıktım, firardım. Beni aradı, Almanya'da buluştuk. '13 defa suikast geçirdim' dedi. 'Komplo teorisi değilmiş, beni öldürmek istiyorlar. Allah'ın takdiri ve mukadderatından kaçmam, ben döneceğim Türkiye'ye' dedi. Vedalaştık, 2.5 ay sonra şehadet şerbetini içti” ifadelerini kullandı.