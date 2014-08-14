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Helikopter kazasında yaralanan Ezidi vekil, İstanbul'a getirildi

Dahil'in özel kalemi Hasan Ömer, milletvekilinin kaza sırasında sol bacağı ve iki kaburgasının kırıldığını söyledi

14 Ağustos 2014 17:08

Irak'ın Sincar ilçesindeki helikopter kazasında yaralanan Ezidi Milletvekili Viyan Dahil, İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındı. Yaralılar arasında durumu en ağır olan Dahil, hayati tehlikeyi atlattı.

Irak parlamentosunda ağlayarak yaptığı konuşmayla gündeme gelen Dahil'in özel kalemi Hasan Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletvekilinin kaza sırasında sol bacağı ve iki kaburgasının kırıldığını söyledi.

Dahil'in diğer yaralılarla kaza bölgesinden başka bir helikopterle alınarak Türkiye'ye sevk edildiğini aktaran Ömer, "Viyan bugün bacağından ameliyat edildi. Yarın ikinci kez ameliyat olacak" dedi.

Ömer ayrıca helikopterdeki yaralılar arasında durumu en ağır olan Dahil'in hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.

Sincar Dağı'nda mahsur kalan Ezidilere yardım malzemelerini ulaştırmak için dün havalanan helikopterin teknik arıza sonucu düşmesi üzerine, Dahil'in de arasında olduğu 20 kişi yaralanmıştı.

Dahil, Sincar'ın terör örgütü Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) eline geçmesi üzerine düzenlediği basın toplantısında, Ezidilere yönelik şiddet eylemlerini gözyaşları içerisinde anlatmasıyla gündeme gelmişti.

 

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