-Helikopter kazası soruşturmasında 10 kişi gözaltında MALATYA (A.A) - 28.09.2011 - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının talebiyle başlatılan aramalar kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Malatya'da 3 askeri personele ait lojman ve ofisteki yapılan aramalar sona erdi. Aramaların ardından çok sayıda evrak ve bilgisayar hard disklerine el konuldu. Malatya'daki üç askeri personel gözaltına alınarak Malatya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan 5 ayrı kentte yapılan aramalarda toplam 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Malatya Emniyet Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.