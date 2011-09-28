Helikopter iniş alanına bombalı tuzak

T24

Helikopterin iniş alanına bomba tuzağı



Kobra helikopter bombayı imha etti



Valilik açıklaması





Tunceli'de, PKK'lı teröristler Pülümür bağlantılı Erzincan karayolunu dün gece 37'inci kilometresinde kesti. Teröristler yoldan geçen araçlardakilere kimlik kontrolü yaparken, aynı zamanda örgüt propagandası da yaptı. Teröristler, iki akaryakıt tankerini de bölgede bulunan bir çığ tüneli içine götürürüp, ateşe vererek yaktı. Yol kesen PKK'lılar, daha sonra Pülümür İlçesi'nde geçici köy korucusu olduğu belirtilen İsmail Gürbüz'ü yanlarına alarak dağlık alana kaçtı.Güvenlik güçlerinin, karayolunu bombalı tuzaklarla dolduran ve sayıları 15 kadar olduğu bildirilen PKK'lılara karşı başlattığı operasyonlar dün geceden itibaren sürüyor. Teröristlerin olası kaçış noktalarına dün gece indirme yapan Sikorsky tipi helikoptere PKK'lıların tateş açtıkları belirtilirken, sabah saatlerinde Pülümür Vadisi Ağlayan Kayalar Mevkii'nde indirme yapan bir Sikorsky helikopterin kalkışından hemen sonra patlama meydana geldi. Uzaktan kumandalı olduğu belirtilen bombanın patlatılmasıyla 1 asker yaralandı. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Güvenlik güçleri sabah saatlerinde PKK'lıların yol kestiği bölgede arama çalışmalarını sürdürürken, ikinci bir patlama meydana geldi. Ters çevrilmiş özel bir aracın içine tuzaklanmış ikinci bir patlayıcı da uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada bazı askerlerin hafif şekilde yaralandığı, tedavilerinin ayakta yapıldığı bildirildi. Bomba imha uzmanları, bu sırada toprağa gömülü tahrip gücü yüksek başka bir bomba daha fark etti. Sinyal kecisi Jammerlerden etkilenmemesi için kablo bağlantısı olduğu fark edilen bomba uzmanları, bölgede teröristlerin olası kaçış noktalarını bombardıman altına alan Kobra helikopterinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen kobra helitopterinin atışıyla bomba infilak ettirelerek etkisiz hale getirildi.Bölgede operasyonlar sürerken, zaman zaman PKK'lılar ile askerler arasında sıcak temasın yaşandığı belirtildi.Bu arada Tunceli'yi Erzincan'a Pülümür üzerinden bağlayan karayolu dün gaceden bu yana trafiğe kapalı tutuluyor. Tunceli yönünden giden araçlar Nazimiye İlçesi yakınlarındaki Şehit Mehmet Jandarma Karakolu yakınlarında durdurulurken, Erzincan istikametinden gelen araçlar Kırmızı köprü köyünde bekletiliyor. Mayınlı tuzaklara karşı geçişlerine izin verilmeyen onlarca kamyon, TIR ve özel otomobil kilometrelerce kuyruk oluşturdu.Tunceli Valiliği, konuyla yaptığı açıklamada yol kesen teröristlerin 1 korucuyu kaçırdığını ve 4 aracı ateşe verip yaktığını ve 1 araca da bomba tuzakladığını belirtti. Açıklamada, "Yol kesilmesine müteakip bölgede başlatılan operasyonlar esnasında araziye yerleştirilen bir adet uzaktan kumandalı bomba patlatılmış, bir el yapımı bomba da etkisiz hale getirilmiş olup, bu patlamada bir askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır" denildi.