-HELİKOPTER İHALESİNDE ŞİRKETLE GÖRÜŞÜLMEDİ ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Milli Savunma Bakanlığı, genel maksat helikopter ihalesi sürecinde adaylığı söz konusu olan ABD firmasının temsilcileriyle değil ABD Savunma Bakanı ile görüşme yapıldığını, konunun konuk bakan tarafından gündeme getirildiğini ve görüşmede konunun mahiyetine göre ve diplomatik nezaket kuralları çerçevesinde ifadede bulunulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ihale sürecini devam ettirdiği genel maksat helikopter tedarikine ilişkin olarak bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in 6 Şubat 2010'da Milli Savunma Bakanlığı karargahında ikili bir resmi görüşme yaptıkları anımsatıldı. Görüşmenin, taraflarca önceden mutabık kalınmak ve koordine edilmek suretiyle ABD Savunma Bakanı'nın 4 Şubat 2010'da İstanbul'da icra edilen NATO Savunma Bakanları Gayriresmi toplantısına iştirak etmek üzere Türkiye'ye gelişinden istifadeyle gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamaya, şöyle devam edildi: ''Anılan görüşme, yukarıda belirtildiği şekilde genel maksat helikopteri ihale sürecinde adaylığı söz konusu olan ABD firmasının temsilcileri ile değil, ABD hükümetinin Savunma Bakanı ile yapılmış ve toplantıya firma temsilcisi katılmamıştır. Diğer yandan, 6 Şubat 2010'da ABD heyeti ile yapılan bu temas, saklı tutulmayacak şekilde konuşma ve beyanların taraflarca resmi kayıt altına alındığı, iki bakan arasındaki resmi bir görüşme mahiyetinde olup, randevu ile önceden kararlaştırılmıştır.'' Görüşmeye katılan Türk ve ABD'li temsilcilerin isimlerine tek tek yer verilen açıklamada, ''Yapılan görüşmede Türkiye tarafınca ihale süreci yürütülen genel maksat helikopteri tedariki konusu konuk bakan tarafından gündeme getirilmiş olup, konu üzerinde yapılan görüş alışverişinde tarafımızca ihalenin içeriğine girilmemiş, konunun mahiyetine göre ve diplomatik nezaket kuralları çerçevesinde ifadede bulunulmuştur'' ifadesi kullanıldı. Açıklamada, konuya ilişkin Bakan Gönül tarafından karşı tarafa verilen ve resmi kayıt altına alındığı belirtilen beyanın şu şekilde olduğu bildirildi: ''...Sizin de ifade ettiğinize benzer şekilde Sikorsky firması da Türkiye'nin ABD'den sonra Sikorsky, Sea Hawk helikopterleri ile Boeing ağır yük helikopterlerini en çok kullanan ülke olduğunu söylüyor. Yeni bir proje olan 121 adet genel maksat helikopterinin alımına gelince, halihazırda kısa liste aşamasına gelmiş bulunmaktayız ve şu an kısa listede adı geçen iki firma Agusta ve Sikorsky. Bizim istediğimiz az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi üretimin Türkiye'de gerçekleşmesi. Halihazırda 500 helikopterimiz var ve her yıl 30 adet daha tedarik etmeyi planlıyoruz.'' ''Helikopter konusuyla ilgili ifadelerin kesin olarak bundan ibaret olduğu'' vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Sayın Bakan Gates'in bu konuyu açmasında alışılmamış bir durum yoktur. Nitekim Milli Savunma Bakanı Gönül'ün de benzer şekilde diğer ülkelere gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerinde ve yabancı sivil/askeri temsilciler ile görüşme ve temaslarında Türk savunma sanayinin özellikle resmi firmalarının üretime yönelik çalışmalarını ve ürünlerini gündeme getirmesi, resmi muhataplarına bu konuları ele alan mektuplar göndermesi bir vakıadır.''