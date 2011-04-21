-HELİKOPTER İHALESİNDE KARAR GÜNÜ ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda, ''Genel Maksat Helikopter Projesi'' karara bağlanacak. Toplantıda, geçen ay yapılan savunma sanayi icra komitesi toplantısında, ABD'li şirket Sikorsky ile İtalyan şirketi AgustaWestland tarafından verilen tekliflerin yeterli görülmemesi nedeniyle müzakerelerin devam edilmesine karar verilmiş, söz konusu şirketlerin tekliflerini düşürmeleri amacıyla 1 aylık süre verilmişti. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, geçen ay yaptığı açıklamada, bir hedef fiyatlarının olduğunu, hedef fiyata bir hayli yaklaşılmasına karşın, İcra Komitesinin kabul edeceği ölçüde bir yaklaşımın olmadığını söylemişti. Türkiye'de genel maksat helikopter üretimi altyapısının kurulması ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer kamu kurumlarının uzun vadeli helikopter ihtiyacının yerli üretimle karşılanması amacıyla başlatılan Genel Maksat Helikopter Projesi'nde, devam eden ihale sürecinin sonuçlandırılması bekleniyor. TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından yürütülen Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında 121 helikopterin tedarik edilmesi öngörülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük ihalelerinden biri olan genel maksat helikopter projesinde, Sikorsky ile AgustaWestland çekişiyor. Sikorsky Türkiye'ye T-70 Blackhawk'ı, AgustaWestland ise TUHP 149'u (Turkish Utility Helicopter-Türk Genel Maksat Helikopteri) öneriyor. TSK, Emniyet ve Orman Genel Müdürlükleri için TAI/TUSAŞ tesislerinde üretilmesi planlanan genel maksat helikopteri projesindeki son kararın bugün verilmesi bekleniyor. Genel maksat helikopterlerinin üretiminde TAI-TUSAŞ ana yüklenici olacak. Proje kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına 30, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 20, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 6, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 6, Sahil Güvenlik Komutanlığına 6, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığına 2, Özel Kuvvetler Komutanlığına 11, Emniyet Genel Müdürlüğüne 20, Çevre ve Orman Bakanlığına 20 adet helikopter tedarik edilmesi planlanıyor. Helikopterin bakım ve eğitim üssünü bünyesinde bulunduracak olan Türkiye, helikopterin üçüncü ülkelere satış haklarını da alacak. Helikopterler, azami ölçüde yerli imkanlar kullanılarak, TAI'nin Ankara'daki mevcut tesislerinde üretilecek. Söz konusu helikopterler, muharebe sahasında personel ve malzeme naklinin yanı sıra; insani yardım, doğal afetlerde arama-kurtarma, elektronik harbe karşı koyma ile ambulans gibi özel görevlerde de kullanılabilecek.