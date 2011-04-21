-HELİKOPTER İHALESİ SİKORSKY'NİN ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Genel Maksat Helikopter Projesi ihalesinde, ABD'li havacılık ve savunma sanayi şirketi Sikorsky firmasıyla sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildiğini bildirdi. Gönül, Savun Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2007 yılında başlanan Genel Maksat Helikopter Projesi'nde sona gelindiğini söyledi. Bakan Gönül, helikopterin, gövde, motor, aviyonik sistemleri, görev yazılımları gibi önemli parçalarının TUSAŞ ana yükleniciliğinde yurtiçinde üretileceğini belitti. Proje maliyetinin 3,5 milyar dolar olduğunu ifade eden Gönül, ilk aşamada 109 helikopter üretileceğini, bu sayının 600'e kadar çıkabileceğini kaydetti. Bu arada Gönül, bir soru üzerine, Atak helikopterinin Mayıs ayında Türkiye'de uçacağını bildirdi.