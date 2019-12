Helikopter enkazında 3 canlı tespit edildi iddiası

Şok iddia: Saatlerdir aranan helikopterin yerini NASA tespit etti. Yetkililere göre 3 kişiden hala vucut ısısı sinyalleri alınıyor. Yeni ekipler adrese doğru yola çıktı.



BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin içinde bulunduğu helikopterin yeri eş dost ilişkileri sayesinde tespit edildi.



Enkazı NASA mı buldu?



Çeşitli internet sitelerinde yer alan bilgiye göre BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin içinde bulunduğu helikopterin yeri Ameraka'da yaşayan bir Türk'ün NASA'da çalışan arkadaşına rica etmesiyle uydu vasıtasıyla tespit edildi.



Dağda yanlış yeri aradılar!’





BBP Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç, "Enkazda 3 canlı olduğunun tespitinin yapıldığını söyleyenler var. Ne derece doğru bunu şu an bizde bilmiyoruz" dedi.



Tunç, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada bazı internet sitelerinde helikopterin bir uçurumun dibinde bulunduğu, fotoğraflarının çekildiği ve fotoğraflarda canlı bulunmadığı yönünde izlenimler elde edildiği şeklinde haberlerin yayınlandığını kaydetti.



Partideki kriz masasının, Başbakanlıktaki kriz masasıyla, Genelkurmay Başkanlığı ve Sivil Savunma Teşkilatı'yla irtibatlı halde çalıştığını anlatan Tunç, "Biz zaten her türlü bilgiyi paylaşıyoruz. Bunu bilgi kirliliğine engel olmak için yapıyoruz" diye konuştu.



Tunç, kendi tespit ettikleri noktaya 20 kişilik AKUT ekibini ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.



Bir gazetecinin, "bir duyum almışsınız, enkazda 3 canlı olabileceği yönünde, bunun aslı nedir?" sorusu üzerine Tunç, şu yanıtı verdi: "Biraz önce söyledim. Daha önce bizim 4 mühendis arkadaşımızın tespit etmiş olduğu nokta ile AKUT'un tespit ettiği noktanın aynı olduğunu, köylülerin de aynı noktayı işaret ettiğini... Dördüncü bir tespit olarak da yurt dışındaki arkadaşlarımızın elde ettiği bilgiye göre onlarda aynı noktayı işaret ediyorlar.



Bu arada belki gönüllerinden geçeni söylemiş olabilirler. Net bir bilgi değil. Ama 3 canlı olduğunun tespitinin yapıldığını söyleyenler var. Ne derece doğru bunu şu an bizde bilmiyoruz."



BBP Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç'un da açıklamasında yer tespiti konusunda yurt dışı bağlantısını işaret etmesi NASA ihtimalini güçlendirdi.