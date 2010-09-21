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Dünya

Helikopter düştü: 9 Nato askeri öldü

Afganistan'ın güneyinde helikopter düştüğü ve 9 NATO askerinin öldüğü bildirildi.

21 Eylül 2010 03:00

T24- Afganistan'ın güneyinde helikopter düştüğü ve 9 NATO askerinin öldüğü bildirildi.


Uluslararası Güvenlik Destek Gücü ISAF, olayda iki NATO askeriyle, bir Afgan askeri ve Amerikalı bir sivilin de yaralandığını duyurdu.


Hayatını kaybeden askerlerin hangi ülkeden oldukları henüz açıklanmadı.


Helikopterin düşüş nedeni konusunda da henüz herhangi bir ayrıntı yok.


Bu yıl şu ana kadar Afganistan'da 529 yabancı asker hayatını kaybetti.


Bu veri ise, 2010 yılını ABD liderliğindeki işgalin başladığı 2001'den bu yana en ölümcül yıl haline getiriyor.


ISAF bugün meydana gelen olayın tam yerini açıklamadı ve 'ülkenin güneyi' ifadesiyle yetindi.


Bununla birlikte, bölgede "düşman ateşi" açıldığına ilişkin herhangi bir haber olmadığı kaydedildi.


Yaralılar ISAF'a ait bir sağlık merkezinde tedavi ediliyor. Bir sözcü konu hakkında daha sonra daha ayrıntılı açıklama yapılacağını söyledi.


Afganistan'da Taliban ve El Kaide'ye karşı savaşan ve yaklaşık 300 bin kişilik Afgan güvenlik gücüne destek veren 150 bin yabancı asker bulunuyor.

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