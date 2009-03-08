Helikopter düştü: 2 şehit

Malatya’dan kalktıktan sonra Kayseri’nin Sarız ilçesi yakınlarında düşen askeri helikopterde iki üsteğmenin şehit olduğu bildirildi.



Kara Kuvvetleri'ne ait AH- 1 Kobra tipi helikopter dün öğleden sonra Malatya'dan Ankara'ya giderken Kayseri'nin Sarız İlçesi yakınlarında düştü. Helikopterdeki 2 pilot üsteğmen şehit oldu.



Malatya Erhaç Hava Üssü'nden, Ankara'ya gitmek üzere havalanan Kobra helikopterle, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri arasındaki bölgede telsiz bağlantısı kesildi. Helikopterden haber alınamayınca hemen karadan ve havadan arama kurtarma ekipleri devreye girdi.



Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarından sonra helikopterin Sarız ilçesi Büyükkabaktepe köyü Büyükçaylak Yaylası'nda enkazına ulaşıldı. Şehit olan kimlikleri henüz açıklanmayan 2 pilot üsteğmenin cenazesi, askeri helikopterle alınarak, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na getirildi.



Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Kobra tipi askeri helikopterin Malatya'dan kalktığını, Pınarbaşı İlçesi'ne 25 kilometre uzaklıkta Aşağıbeyçayır Köyü semalarındayken bağlantının kesildiğini, bunun üzerine arama çalışmaları başlatıldığını söyledi. Vali Bilici, havadan aramaların yanı sıra karadan da 11 timin destek verdiğini, enkaza akşam saatlerinde ulaşılarak şehit pilotların cenazelerinin alındığını söyledi.



Helikopterin düşüş nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer bölgede yağış olmadığını, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgârın etkili olduğunu söyledi.



