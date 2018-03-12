Helikopter düşen Türk uçağının bulunduğu alana inemedi

Ekber Karabağ / Tahran, 12 Mart (DHA) - İran\'da düşen Türk uçağında yaşamını yitirenleri taşımak için sabah saatlerinde bölgeye giden helikopter arazinin engebeli olması nedeniyle iniş yapamadı.

İran\'ın resmi haber ajansı İRNA, bu gelişme üzerine, bölgeye karadan ulaşılacağını duyurdu.

Türkiye\'nin Tahran Büyükelçiliği\'nden edinen bilgiye göre, Türkiye\'den ilgili yetkililer ile Türkiye\'nin Tahran Büyükelçiliği\'nden bir heyet olayı incelemek için bölgede bulunuyor. Bölgeye ulaşanlar arasında ölen bazı kişilerin aileleri de bulunuyor. Yaşamını yitiren kişilerin İran Adli Tıp Kurumu\'nda yapılacak incelemelerin ardından bugün Türkiye\'ye gönderilmesi bekleniyor.

İran makamları ayrıca düşen uçağın kara kutusuna ulaşıldığını bildirdi. Kutunun yasal işlemlerin ardından ve İran savcılığının izniyle Türkiye\'ye teslim edileceği vurgulandı.