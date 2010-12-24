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HELİKOPTER DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU İSTANBUL (A.A)

24 Aralık 2010 12:37

-HELİKOPTER DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - İstanbul'da helikopter destekli yapılan operasyonda, DHKP/C terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen 7 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki bir apartmana sabaha karşı operasyon düzenledi.  Helikopter destekli operasyonda, DHKP/C terör örgütü bağlantılı olduğu iddia edilen bir dergide 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, çok sayıda dergi, kitap ve bilgisayar kasasına el konuldu.  Gözaltına alınan kişiler ve ele geçirilen malzemeler, emniyete götürüldü. 

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