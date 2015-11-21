Helikopter buzula düştü, yetkililerden "7 ceset için daha fazla hayatı riske atamayız" açıklaması geldi

Yeni Zelanda'da turistleri taşıyan helikopter düştü. Helikopterdeki 6 turist ve pilot yaşamını yitirdi. Polis, 7 cesedi çıkarmak için daha fazla hayatı tehlikeye atamayız açıklaması yaptı. Turistlerin, Yeni Zelanda'nın güneybatı kıyısındaki Güney Alpleri'nin manzarasını seyretmek üzere helikopter kiraladıkları, helikopterin çok sayıda buzul yarıklarının olduğu bir alanda düştüğü belirtildi.



Yeni Zelanda medyasında yer alan haberlere göre, polis kaynakları helikopterin 762 metre yükseklikteki bir yarığın içinde sıkıştığını aktardı.



Dedektif John Canning, helikopterin enkazının yüzlerce metrekarelik alana dağıldığını, bu tehlikeli bölgede ölenlerin cesetlerine ulaşmanın çok zor olduğunu söyledi.



Dedektif Canning, "Zaten 7 kişi yaşamını yitirdi, daha fazla hayatı tehlikeye atmayacağım" dedi.



Yeni Zelanda polisi kazada ölenlerin ailelerine ulaşmaya çalışıyor.



Dünyadaki en ulaşılabilir buzullardan olan 13 kilometre uzunluğundaki "Fox Buzulu" her yıl yaklaşık bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.