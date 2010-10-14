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Dünya

Helen Thomas: Bu ülkede İsrail aleyhine konuşan ayakta kalamaz

Helen Thomas, "Bu ülkede İsrail aleyhine konuşan ayakta kalamaz" dedi.

14 Ekim 2010 03:00

T24 - İsrail hakkındaki sözleri nedeniyle tam 50 yıldır yaptığı işinden olan 90 yaşındaki Beyaz Saray muhabiri Helen Thomas ilk kez konuştu. Thomas, "Bu ülkede İsrail aleyhine konuşan ayakta kalamaz" dedi.


90 yaşındaki en kıdemli Beyaz Saray muhabiri, geçtiğimiz haziran ayında Tel Aviv yönetiminin Gazze politikalarını eleştirirken, İsrail'in Filistin'den “defolup gitmesi" gerektiğini söylemiş ve ardından da “Filistin'deki Yahudiler Almanya, Polonya ve Amerika'ya dönmeli" demişti.

Kovulmasıyla ilgili olarak yaklaşık beş ay sonra ilk kez WMRN-FM adlı bir radyoya konuşan Thomas, sözlerinden pişman olup olmadığı yolundaki soruya “Ne düşünüyorsam onu söyledim" diye cevap verdi.

50 yıllık işinden kovulduktan sonraki ilk iki haftanın adeta 'koma' halinde geçtiğini söyleyen deneyimli gazeteci, “Bu iki hafta çok zordu. Ancak ondan sonra komadan çıkabildim. Bu ülkede İsrail aleyhine konuşan ayakta kalamaz" diye konuştu.

Beyaz Saray'daki meslek yaşamında tam 10 ABD başkanını izleyen Thomas, anti-semitik olduğu yolundaki iddiaları saçma olarak niteledi.

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