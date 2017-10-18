Helallik isteyip intihara kalkıştı, 3 gün sonra öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Honaz İlçesi\'nde, 3 gün önce sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajının ardından tarım ilacı içerek intihara kalkışan 42 yaşındaki İsa Tozlu bugün yaşamını yitirdi.

Haydar Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen evli ve 1 çocuk babası İsa Tozlu, 15 Ekim Pazar günü, sosyal medya hesabından \'Bu dünya değil, bu insanlar kimseye yar olmadı olamaz. Beni annemin yan tarafına gömün. Allah\'a emanet olun, hakkınızı helal edin\' paylaşımını yaptı. Tozlu, daha sonra evinin eklentisinde zirai tarım ilacı içti. Kendisinden haber alamayan yakınları, Tozlu\'yu hareketsiz yatarken gördü. Haber verilmesi üzerine Tozlu, ambulansla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 3 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Tozlu, bugün öğle saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tozlu, PAÜ Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından Honaz Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

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