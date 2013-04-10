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Dünya

'Helal' sosisten domuz eti çıktı

Domuz eti tespit edilen ürünler marketlerden toplatıldı

10 Nisan 2013 18:48

İsveç'te 'helal' ürün olarak satılan sosislerde domuz etine rastlandığı bildirildi.

Et ürünlerindeki denetlemelerde yapılan tahlillerde, 'helal sığır eti'nden' üretildiği belirtilen sosislerde yüzde 10 oranında domuz etine rastlanıldığı İsveç Yiyecek Maddelerini Denetleme Kurulu tarafından kaydedildi.

Kurum yetkilisi Nyholm, "Helal ürün içinde domuz etinin yer alması kabul edilemez bir durum.
Domuz eti yemeyen birçok tüketici var. İnsanlar sorumluluklarını yerine getirirken dikkatli
olmak zorunda. Ürünlerini sahte etiketlerle satmamalılar" dedi. Domuz eti tespit edilen ürünün, marketlerden toplatıldığı kaydedildi.

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