Helal seks shop açıldı

T24 - Hollanda'da Müslümanlara helal seks ürünleri satan, online bir seks shop açıldı.



Hollanda'da Müslümanlara helal seks ürünleri satan, online bir seks shop açıldı.



Harem-selamlık uygulamasının geçerli olduğu siteye erkekler sağ, kadınlarsa sol tarafta bulunan linke tıklayarak giriyor.



Açıldığı gün 70 bin kişinin alışveriş yaptığı açıklanan ‘El Asira’ (Toplum) adlı alışveriş sitesinin kurucusu 29 yaşındaki Abdülaziz Aouragh, mağazalarındaki tüm ürünlerin helal olduğunu, vibratör, porno film gibi ürünler satmadıklarını söylüyor.



Satılanların büyük bölümünü masaj yağları, iç çamaşırları gibi daha ‘makul’ erotik ürünler oluşturuyor.



Kadınlar birliği rahatsız





Hz. Muhammed’in cinsel birleşmeyle ilgili sözleri olduğunu ve İslam’ın helal olduğu müddetçe cinselliği yücelttiğini söyleyen Aouragh, özellikle Cezayir ve Tunuslu çiftlerin siteden alışveriş yaptığını anlatıyor.



Hollanda Müslüman Kadınlar Birliği El Nisa’nın Başkanı Leyla Çakır ise fikirden hoşlanmadığını belirtiyor. Çakır, "Bu bizim içinde olmak istemediğimiz bir konu” diyor.



Cezayir kökenli Aouragh, cinselliği güzelleştirmek için kullanılacak ürünlerin çiftlerin mutluluğunu artıracağını söylüyor ve bu görüşünü Hollanda’da yaşayan İslam büyüklerinin sözlerine dayandırıyor.



Hollanda’nın 16.5 milyonluk nüfusunun beşte biri Müslüman.