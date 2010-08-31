Helal şaraplar çok tutuldu

T24 - Türk bir girişimci tarafından kurulan Hollanda merkezli Delikatwine şirketinin dünyada ilk kez Kevserhelalwine markasıyla ürettiği ve gıda sektöründe İslami usullere uygun davranıldığını gösteren helal gıda sertifikasına sahip olan “şarap ve şampanyalar”, Türkiye’de hızlı bir satış grafiği çizdi. İki yıldır Hollanda, Belçika, Malezya ve Endonezya’da 40 bin şişelik satışa ulaşan marka, Türkiye’de otel, restoran ve internet üzerinden satışa sunulduğu 1.5 ay süresince 35 bin şişelik satışa ulaştı.



7 ay önce Türkiye organizasyonunu kurmak için çalışma başlattıklarını anlatan girişimci Taner Tabak, Ramazan’da bile satışların sürmesinin kendilerini şaşırttığını kaydetti. Tabak, “Türkiye’de beklediğimizin de üzerinde bir taleple karşılaştık. Ramazan’da satışlar azalır diye düşünüyorduk, ancak tüketiciler iftardan sonra içmek üzere almayı sürdürdüler. Ayrıca helal şarabın Ramazan Bayramı’nda da hediye edilen bir ürün olmasını öngörüyoruz” dedi. Türkiye’de Asmabağ şirketiyle distribütörlük anlaşmasını imzaladıklarını söyleyen Tabak, “Eylül ayında Real Hipermarketleri’ne Asmabağ markasıyla girmek üzere anlaştık. Helal şarap, 28 ile 32 liradan tüketicilerle buluşacak” açıklamasını yaptı.

2011 satış hedefi 300 bin adet



Türkiye’de bu yıl sonuna kadar yaklaşık 100 bin, 2011 sonuna kadar ise 300 bin adetlik satış yapmayı hedeflediklerini kaydeden Taner Tabak, Şanlıurfa, Gaziantep ve Trabzon gibi illerdeki bayilerden de teklif geldiğini, kendileriyle görüşme aşamasında olduklarını ifade etti. Fabrikalarının Almanya’da olduğunu ancak üretimi Türkiye’ye taşımak için çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Tabak, “Bunun için üzüm bağlarına yakın olabileceğimiz Ege ve Elazığ bölgesini araştırmaya başladık” dedi.



Yıllık 1 milyon şişelik üretim kapasitelerini gelen yoğun taleple 3 katına çıkarmak zorunda kaldıklarını açıklayan Tabak, “Şimdi hedefimiz yılda 3 milyon şişelik üretim. Almanya’daki üretim vardiyamızı, kapasitemizi bu kapsamda 3’e katlayacağız” diye konuştu.

Türk şarap firmaları patentin peşine düştü



15 yıldır şarap uzmanı olan Türk girişimci Taner Tabak, Türkiye’deki şarap firmalarıyla onların talepleri üzerine işbirliği görüşmeleri yaptıklarını ancak pek çoğunun asıl amacının işbirliğinden çok “patenti almak” üzerine olduğunu kaydetti. Tabak, “Biz patenti kimseye vermeye sıcak bakmadık, bundan sonra da bakmayı düşünmüyoruz” dedi. Asmabağ’ın sadece müslümanlar tarafından değil, alkolle arası olmayanlara da alternatif bir içki olduğunu söyleyen Tabak, bu yıl Şubat ayında gerçekleşen EMITT Fuarı’nda ağırlıklı dini konseptli oteller olmak üzere pek çok otelden teklif aldıklarını da hatırlattı.

Özel İşlemle alkol ayrılıyor, şarapa has tat ve koku kalıyor



Özel bir işlemden geçirilerek üretilen “helal şarap”, sanıldığı gibi şerbet tadında tatlı bir içecek değil. Şarabın tadını ve kokusunu alıyor, ancak alkol almıyorsunuz. Bunun nedeni de fermantasyon sırasında içerisinden alkolün ayrıştırılması ve ayrı bir yerde bekletilen şarap tadı ve kokusunun yeniden içine katılması. İçkilerin bu özelliği, alkol kullanan ve kullanmayan Müslümanların aynı toplantı ve resepsiyonlarda birarada daha rahat yiyip içmelerine olanak veriyor. Ürünün ortaya çıkışı da zaten bu ihtiyaçtan doğmuş. Beyaz, kırmızı, pembe ve köpüklü olmak üzere 4 çeşidi bulunan Kevserhelalwine, Türkiye’deki adıyla ‘Asmabağ’ şarap ve şampanyalarının tıpkı alkollü versiyonlarındaki gibi merlot, rose, demi-sec gibi türleri bulunuyor.

İran helal şarabı özel izinle kabul etti ABD ‘Tüm eyaletlere istiyorum’ dedi



1.5 ay içinde İran, Suudi Arabistan gibi pazarlara ilk kez gireceklerini ve hedefledikleri 3 milyon şişelik üretimin neredeyse yarısını Amerika’ya göndereceklerini açıklayan Taner Tabak, şöyle devam etti: “ABD’deki bir distribitörden 1-1.5 milyon şişelik talep geldi. Amacımız Ekim ayından itibaren yavaş yavaş tüm eyaletlerine girmek. 1.5 ay içinde Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt’e de distribitörler aracılığıyla girmeye hazırlanıyoruz. Bu ülkeler müslüman ancak helal şarap için yine de zor pazarlar. Örneğin İran’ın helal sertifikasını kabul etmek için özel izin alması gerekiyordu ve aldılar. Önümüzdeki aydan itibaren orada da satışlara başlıyoruz.”



