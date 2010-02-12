'Helal şarap' için 40 otelle anlaştı, marketler de sırada

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'Şarap' tadında fiyatı 30 lira

Kozmetik ve gıdadan sonra içkinin de ’helal’i üretildi. Türk bir girişimci tarafından kurulan Hollanda merkezli Delikatwine şirketinin dünyada ilk kez Kevserhelalwine markasıyla ürettiği alkolsüz şarap ve şampanyalar, EMITT Fuarı’nda 40 otelden teklif aldı. Gıda üretiminde İslamî usullere uygun davranıldığını gösteren helal gıda sertifikasına sahip ürünler birkaç aya kadar Türkiye’de marketlere de girecek. 2 yıldır Hollanda ve Belçika’da 15 bin şişelik satışı olan ürüne Malezya ve Endonezya’dan gelen talep bir anda satışları 3’e katlamış.Vatan gazetesinden Nihal Yuvacan'ın haberine göre bu ülkelerle birlikte 40 bin şişelik satışa ulaştıklarını söyleyen şirketin kurucusu Taner Tabak, “Sırada Türkiye, İran ve Suudi Arabistan var. Bu yıl 1 milyon şişelik satış yapacağız. Bunun ilk etapta 200 bin adedi Türkiye’de olacak. Seneye de bunu ikiye katlayacağız”dedi. Üretimin Almanya’da yılda 1 milyon şişe olduğunu söyleyen Tabak, Türkiye’de ise distribütörlük anlaşmasını yapmak üzere. 3 büyük dağıtıcıdan teklif geldiğini aktaran Tabak, “Önce süpermarketlere gireceğiz. Birkaç yıl içinde de üretimi Türkiye’ye kaydırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.15 yıldır şarap uzmanı olan ve alkollü içki üretimi de bulunan Taner Tabak, alkolle arası olmayanlara alternatif içki sunduklarını da kaydetti.Şarap pazarından bu yıl yüzde 5 pay alacaklarını aktaran Tabak şunları söyledi: “Şimdiden çok önemli bir şarap üreticisi bizimle alkolsüz şarap üretimi için, hatta ürünlerinin bir kısmını ’helalleştirmek’ için işbirliğine gitmek istedi.”Özel bir işlemden geçirilerek üretilen ‘alkolsüz şarap ve şampanya’, şerbet tadında tatlı bir içecek değil. Şarabın tadını ve kokusunu alıyor, ancak alkol almıyorsunuz. Bunun nedeni fermantasyon sırasında alkolün ayrıştırılması ve ayrı bir yerde bekletilen şarap tadı ve kokusunun yeniden içine katılması. Kevserhelalwine Türkiye’de 30-40 liradan satılacak ve beyaz, kırmızı, pembe ile köpüklü olmak üzere 4 çeşidi olacak.