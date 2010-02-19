Helal hambuger Fransa'yı karıştırdı

T24 - Fransa'nın gözde bir fast food restoran zincirinde sadece helâl kesim etle yapılmış besinler satılma kararına tepkiler büyüyor.
Fransa'da yıllardır devam eden İslam tartışmasına "Helâl Hamburger" polemiği de eklendi.
Ülkenin gözde hamburgercilerinden Quick'in domuz ürünü içermeyen, İslami standartlara uygun kesilmiş sığı etlerinden hazırlanmış "helâl" hamburgerler piyasaya sürmesi, hararetli tartışmalara yol açtı.
Quick, ülkenin Müslüman nüfusu yoğun bölgelerinde yer alan 8 restoranında domuz etiyle yapılmış besinleri mönüden çıkarma ve sadece 'helâl yiyecekler' satma kararı almıştı.