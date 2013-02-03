'Helal gıda'da domuz eti

İngiltere'de cezaevlerine et dağıtan bir firmanın helal sertifikalı ürünlerinde domuz eti tespit edildi.



İngiltere'de helal gıda tartışması yaşanıyor.

Cezaevlerine helal sertifikalı et dağıtan bir firmanın ürünlerinde domuz eti çıktı.

Kontrollerde helal gıda olarak mahkumlara dağıtılan etli börek ve mantılarda domuz DNA'sı tespit edildi. Cezaevlerine dağıtım yapan şirketin anlaşması iptal edildi.

İngiltere Adalet Bakanı Jeremy Wright, olayın kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İngiltere merkezli İslami İnsan Hakları Komisyonu, helal gıda sertifikası dağıtımının suistimale açık olduğunu belirtiyor.



2 trilyon dolarlık pazar



Dünya genelinde helal ürün pazarının büyüklüğü 2 trilyon doları aştı. Gıdanın yanısıra ilaç, kozmetik, tekstil ve temizlik gibi sektörler de helal ürün pazarına dahil oldu.