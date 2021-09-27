Helal Akreditasyon Kurumu'nun bütçesi yüzde 45 arttırılacak

Helal sertifika düzenleyen Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) bütçesi, yıl başından itibaren yüzde 45.4 oranında artırılacak. Aynı dönemde bakanlıklar dahil diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ödeneklerindeki artış ise yüzde 19.8 düzeyinde kalacak.

Özel bütçeli idareler arasında yer alan HAK'ın 2022, 2023 ve 2024 yıllarında harcayacağı ödenek üst limitleri belirlendi. Buna göre, bu yıl 6 milyon 455 bin liralık ödenek harcama yetkisi verilen HAK'a 2022 yılı için tam 9 milyon 390 bin liralık ödenek tahsis edildi. Bu tahsisle HAK'ın harcama yetkisi yüzde 45.4 gibi olağanüstü oranda arttırılmış oldu. HAK'a ayrıca 2023 yılında 10 milyon 528 bin, 2024 yılında da 11 milyon 593 bin liralık ödenek tahsisi yapıldı. Alınan karar doğrultusunda önümüzdeki 3 yılda HAK'ın harcayacağı toplam kaynak tutarı 31 milyon 511 bin lirayı bulacak.

Personel sayısı artacak

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, 2022 yılı genel bütçe ödeneklerindeki artışın yaklaşık iki kat üzerinde ödenek artışı yapılan HAK'ın harcamalarını yükseltecek en büyük gider personel ödenekleri olacak. Halen 38'i kadrolu, 18'i geçici görevli olmak üzere toplam 56 personel çalıştıran HAK, bu yılın sonuna kadar 2 milyon 821 bin lira maaş ödemesi yapmış olacak. Ancak 2022'de personel maaşları için ödeyeceği tutar yüzde 45.4 oranında artarak 5 milyon 212 bin liraya çıkacak. Personel ödeneklerindeki bu olağanüstü artış, HAK'a gelecek yıl yeni personel alımı için izin verildiğini gösteriyor. HAK'ın şimdikinden yaklaşık iki kat daha fazla maaş ödeyecek olması da 56 olan personel sayısının en az 100'e çıkarılacağını, dolayısıyla hâlâ kendi geliriyle giderlerini karşılayamayan HAK'ın seneye yaklaşık 45 ila 50 yeni personel alacağını işaret ediyor.

35.3 milyon TL harcama yaptı

HAK, önümüzdeki yıl maaş ödemelerinin dışında personel sigorta primi için SGK'ya 816 bin lira, mal ve hizmet alımı için piyasaya 2 milyon 294 bin lira, cari transferlere 68 bin lira ve sermaye gideri olarak da 1 milyon lira harcama yapacak. Hazine'den aktarılan nakit kaynaklarla faaliyetlerini yürüten, kurulduğu 2017 yılından bu yana kendini çevirecek gelir hedeflerine ulaşamayan HAK, faaliyete geçtiği 2018'den 2021 sonuna kadar olan dönemde toplam 35.3 milyon lira harcama yapmış olacak. HAK bugüne kadar 3'ü bu yıl olmak üzere sadece 7 kuruma helal akreditasyon sertifikası verebildi.

HAK bu yılki bütçesinin 1 milyon 99 bin lirasını taşıt ve teçhizat alımına ayırmış, kendi imkanlarıyla kazanabileceği yıllık paranın ise sadece 218 bin lira olacağı belirlenmişti.