Hekimoğlu: “Trabzonspor'a şu an sihirli bir değnek lazım”

TRABZON,(DHA)

Trabzonspor eski yöneticisi, başkan adayı ve Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı iş adamı Celil Hekimoğlu, ekonomik sıkıntılar yaşayan Trabzonspor\'un artık uçurama jet ile gittiğini belirterek, \"Trabzonspor’a sihirli bir değnek lazım. Bu da çok zor. O yüzden bu yönetime sahip çıkmamız gerekir\" dedi.

Spor Toto 3\'üncü Lig 1\'inci Grup lideri Hekimoğlu Trabzon\'un kulüp başkanı olan, Trabzonspor eski yöneticilerinden iş adamı Celil Hekimoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi\'ni ziyaret ederek, \'Spor Masası\'nın konuğu oldu. Başkan Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Hekimoğlu, Trabzonspor için üretmeye başlayacaklarını söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK\'yı en üst düzeyde görebilecekleri yerin PTT 1\'inci Lig olabileceğini anlatan Celil Hekimoğlu, “Bizim bir tane misyonumuz var. Trabzon’un markası Trabzonspor’dur. Gönlümüzün tacı da Trabzonspor’dur. Biz Trabzonspor’a hizmet etmek isteyen bir pilot takım olmak istiyoruz. O anlamda da Trabzonspor yönetimiyle çok iyi anlaşıyoruz. Trabzonspor bu sene bize 3 tane oyuncusunu verdi. Bizde de çok başaralı bir şekilde oynuyorlar. Bu çok önemli bir atılımdır. Biz de çok iyi çıkacak olan oyuncular Trabzonspor’a gidecek. Mevcut kadromuzda bulunan bazı oyuncularımız Trabzonspor’a geçebilirler. Bizim büyük önem verdiğimiz ve çok iyi bir noktaya getireceğimiz bir altyapımız var. Kendi yaptığımız tesislere geçeceğimiz zamanda burada bir patlama olacak. Dışarıdan da oyuncu getireceğiz ve bu faaliyete geçtiği zaman Trabzonspor için üretmeye başlayacağız” dedi.

\'UÇURUMA JETLE GİDİYOR\'

2104 yılında Divan Başkanlık Kurulu tarafından düzenlenen divan toplantısında, \'Trabzonspor uçuruma Ferrari ile gidiyor\' sözlerinin hatırlatılması üzerine Hekimoğlu, şöyle konuştu: “Bu söylemlerden ders almak lazım. Yarında gidişat o yöne doğru gidiyor. ‘Ogün Trabzonspor uçuruma gidiyor dedim ama doğan, şahin ve kartalla değil Ferrari ile gidiyor’ ifadelerini kullandım. Herkes Trabzonspor borçlarını öder diyor ama nasıl ödeyecek. Borcumuz artarak devam ediyor. Muharrem Usta döneminde şunu da söyledim. Trabzonspor artık Ferrari ile değil jet ile uçuruma doğru gidiyor. Muharrem Usta ile girdiğim seçimlerde Sayın Usta, ‘Lucescu ile şampiyonluk ’derken biz ise 3-4 yıl boyunca ekonomiyi düzeltmemiz gerektiğini söylüyorduk. Trabzonspor delegesi de bunu kabul etti ve bize oy verdi. İstanbul’dan ve dışarıdan gelen Trabzonspor’u çok fazla yaşamayan delegelerin oylarıyla kaybettik. Trabzonspor’un akli selim delegesinin büyük bir çoğunluğu bize oy verdiğini biliyorum. Trabzon merkezinin desteğini aldık. Alsaydık bugün Trabzonspor’un bu borçları yoktu. Trabzonspor belki şampiyon olacaktı veya olmayacaktı ama bugünkü ağır şartlar içinde olmayacaktı. 3-4 yıl içerisinde şampiyonluğa artık 4 büyükler değil Anadolu takımları oynayacak. Diğer takımlar ise borçları ödeme derdine düşecekler çünkü bu işin sonu yok. Biz 2015 yılındaki seçimleri kazansaydık. Trabzonspor’un borcu o gün 400 milyon civarındaydı, bugün ise 500 milyon olurdu. Trabzonspor’da şampiyonluğu 5 yıl üst üste kazanırdı. Ekonomik sıkıntısı olmayacaktı ve daha rahat transfer ve hamle yapacaktı. 3 sene sabredecektik ama bunu bir türlü yapamadık. Artık geç, bu saatten sonra 5 senede beklesen ne ye yarar çünkü senin faiz yükün seni yiyor. Artık başka bir el lazım. Ama bu el nerde.\"

\'GEMİNİN GİTMESİ İÇİN MAZOT LAZIM\'

Hekimoğlu, Trabzonspor mevcut yönetim kurulunu başarılı bulduğunu belirterek, \"Yönetim kurulunu ben başarılı buluyorum. Bizim 4 yıl önce söylediklerimizi yapıyorlar. Ama geç kalındı. Bu yönetimin bunda bir kabahati yok. Bu saatten sonra tasarruf ta bizi kurtarmaz. O yüzden Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi ben çok başarılı buluyorum. Kesinlikle yönetimin devam etmesi lazım. Girsin biz de onu destekleriz. Seçimde rakipten kaçmanın bir anlamı yok. Ben de Trabzonspor’da seçime girdim kaybettim ama başım dik. Sizlerle beraber oturuyorum. Ahmet Ağaoğlu girerse benim desteğim kendisine olur, Çünkü yapılanlar doğru. Trabzonspor önemli olan ekonomi. Geminin gitmesi için mazot lazım. İstediğim kadar büyük gemin olsun mazot olmadan gemi gitmez. Kampanya yapılsın dendi ve borç kapanır söylendi ama hani nerede toplanan rakam ortada, kim verdi. Trabzonspor’a şuan sihirli bir değnek lazım. Bu da çok zor. O yüzden bu yönetime sahip çıkmak lazım” diye konuştu.

\"YÖNETİM BİR KARAR ALMIŞSA MUTLAKA BİR HAKLILIK PAYI VARDIR\"

Celil Hekimoğlu, kadro dışı kalan Burak Yılmaz ve Onur’un kendi yöneticiliği döneminde de Trabzonspor\'da forma giydiklerini hatırlatarak, \"İki oyuncuyu da çok severim. İkisi de merttir. Güzel insanlardır. Yönetimde böyle bir karar aldığına göre arkasında bir şeyler vardır. O yüzden bizde buna saygı duymak zorundayız. İki arkadaşımızın bu şekilde eleştirilmesine ve hain gibi gösterilmesini asla kabul etmem. Burak Yılmaz, Atletico Bilbao ile oynanan maçın 5. dakikasında kırmızı kart görüp çıkmıştı. Uçağa binene kadar ağladığına şahidim. Kırmızı kart görüp takımı yalnız bıraktığı için ağladığına şahidim. O yüzden bu çocukları toplumun önüne bu kadar atmayalım. Anlayışla ve sükûnetle bu iş çözülsün istiyorum. Yönetim bir karar almışsa mutlaka bir haklılık payı vardır. Krize yangınla gitmeyelim de, çözülmesini isterim. Bura da önemli olan Trabzonspor’un menfaatleridir\" ifadelerini kullandı.