Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam yolda: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan maliyet analizi ve görüş istendi

Pratisyen hekimlerin maaşlarına 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlerin maaşlarına 5 bin lira düzeyinde yapılan ek gösterge zammının diğer sağlık personelini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gündemde.

Sabah gazetesinden Eda Işık imzalı habere göre, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan maliyet analizi ve görüş istendi. Bakanlığın çalışmasının neticesine göre bugün yeniden toplanacak Genel Kurul'da mevcut torba yasaya ilgili düzenlemenin eklenebileceği ifade ediliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren, elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını düzenleyen torba yasa teklifine dün sürpriz bir önerge ile pratisyen hekimlere 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlere 5 bin lira düzeyinde ek gösterge zammı düzenlemesi eklenmiş ve ilgili maddeler tüm partilerin oybirliği ile kabul edilmişti. Ardından sağlık kuruluşlarından tepki gelmiş, zam tüm sağlık çalışanları için talep edilmişti.