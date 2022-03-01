Hekimlerden 10 maddelik acil önlem çağrısı: Taleplerimiz karşılanmazsa iş bırakacağız

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Mart Tıp Bayramı yaklaşırken 10 maddelik acil önlem çağrısı yaptı. "Hekimini koruyamayan toplumu da koruyamıyor" diyen TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, toplumu da verdikleri hak mücadelesine destek olmaya çağırdı. İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip de talepleri yerine getirilmezse 14- 15 Mart’ta iş bırakacaklarını söyledi.

TTB, 14 Mart Tıp Bayramı yaklaşırken Cağaloğlu’ndaki İTO merkezinde basın toplantısı düzenledi. '14 Mart’a Giderken 10 Acil Talebimiz' başlığıyla yapılan açıklamaya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ve İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu katıldı. Türkiye’nin birçok bölgesindeki tabip odalarının temsilcileri video konferansla toplantıya iştirak etti.

Şebnem Korur Fincancı: Hekimini korumayan toplumu da korumuyor

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, hakları için yıllarca mücadele ettiklerini ve bundan sonra da devam edeceklerini söyledi. Fincancı, şöyle konuştu:

“Sağlık alanında yaşanan tükenme, hekimlerin bu tükenmişlikle giderek mesleklerini bırakma noktasına gelmesi ya da memleketi terk etmeleri aslında toplumu da sağlıksızlığa yöneltiyor. Hekimini ve sağlık emekçisini korumayan toplumu da korumuyor. Nasıl salgında hekimleri salgınla baş başa bıraktılarsa toplumu da baş başa bırakmış durumdalar ama tehdit etmekten de geri durmuyorlar. Bu hakları talep ederken bilinmelidir ki hepimizin haklarıdır bunlar ve hepimizin talepleridir. Toplumun da bu hak mücadelesine sahip çıkması, sağlık hakkı mücadelesinin bir parçası olması için de bir çağrı aslında bu.”

Hazırlanan ortak basın açıklamasını İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip okudu. Taleplerine yönelik adım atılmazsa 14- 15 Mart günleri tüm Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında iş bırakacaklarını söyleyen Prof. Dr. Saip, şöyle konuştu:

"Yaşadıklarımızın kader olmadığını biliyoruz"

Dünyada ve Türkiye’de, milyarlarca insanın çalışma ve sosyal hayatını etkileyen, sağlığını bedenen ve ruhen sarsan, hepsinden önemlisi milyonlarca kişinin yaşamına mal olan bir pandeminin iki yılını geride bıraktık. Covid-19 pandemisi döneminde yönetme yetkisine sahip olanların yapamadıklarından kaynaklanan önlenebilir ölümler yaşanırken hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları sonucunda pandeminin daha da yıkıcı olmasının önüne geçildi. Pandemi herkese hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ne kadar yaşamsal ve önemli bir iş yaptıklarını gösterdi. Bizler böylesi önemli bir alanda, nitelikli hizmet üretmeye çabalarken pandemi ile birlikte ekonomik krizin derinleşmesi, çalışma koşullarımızda yaşadığımız zorlukları artırmış, ekonomik haklarımız giderek gerilemiştir. İşlemeyen ve sağlıksızlık üreten sağlık sisteminin tüm yükünü bizler çekiyor ve emeğimizin karşılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürükleniyoruz ancak yaşadıklarımızın kader olmadığını biliyoruz.

"Şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı"

81 ili temsil eden 65 tabip odamız ve 180 bin hekimin meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği olarak sağlık emek- meslek örgütleri ile birlikte uzun süredir sağlık alanında yaşanan, bizi umutsuzluğa sürükleyen bu karanlık tabloya karşı haklarımız için, daha iyi bir sağlık ortamı için mücadele ediyoruz. Beyaz Yürüyüş, Beyaz Forum, Beyaz G(ö)REV, Beyaz Nöbetlerle bizi yok sayanlara, kulaklarını tıkayanlara karşı taleplerimizi dile getirdik. Bir kez daha tabip odalarımızla birlikte başta TBMM olmak üzere etkili, yetkili olan herkese sesleniyoruz: Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Emeğimiz için, haklarımız için, acil taleplerimize yönelik adım atılmaz ise 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında G(ö)REV’de olacağımızı ilan ediyoruz.

"Eylemimizin yasallığı açıktır"

Sağlık Bakanlığı’nın görev eylemlerimiz hakkında 81 ile gönderdiği yazı baştan sona talihsiz bir içeriğe sahiptir. Özellikle pandemi döneminde önlenebilir ölümlere sebep olanlar bizlere sağlık hakkının gerekliliklerinden bahsedemez. Görev eylemlerimiz daha sağlıklı bir toplum, halk sağlığının öncelendiği sağlık politikaları içindir. Tek bir meslektaşımız hakkında dahi işlem başlatılmasına göz yummayacağımızın bilinmesini isteriz. Eylemimizin haklılığı da meşruluğu da yasallığı da açıktır. Tıpkı 15 Aralık ve 8 Şubat’ta olduğu gibi G(ö)revimizi en güçlü şekliyle gerçekleştireceğiz.”

Hekimlerin acil 10 talebi

Prof. Dr. Pınar Saip tarafından açıklanan hekimlerin acil talepleri şöyle:

“- TTB’nin önerdiği ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ acilen yasalaşmalı; cezalar tutuksuz yargılanma ve ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ düzenlemelerinin uygulandığı sınırların üzerine çıkarılmalı.

- Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+ sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az iki buçuk katı olmalı; sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalı.

- Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri ‘prim ödeme tavanı’ üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli; ücretleri en az yoksulluk sınırının iki buçuk katı olmalı.

- Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmeli; tüm ASM binaları kamu tarafından inşa edilmeli, aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalı, bütün giderleri Sağlık Bakanlığı’nca karşılanmalı; Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri çekilmeli.

- OSGB’lerde çalışan iş yeri hekimlerinin ücretleri Türk Tabipleri Birliği’nin belirlediği asgari ücret üzerinden ödenmeli.

- Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR farkı gözetilmeksizin bütün emekli hekim maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15 bin TL, uzman hekimler için asgari 18 bin TL’ye çıkarılmalı.

- Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere nöbet ücreti kesilmeden nöbet ertesi izin hakkı tanınmalı, intörn hekim ücretleri en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalı.

- Covid-19 ‘illiyet bağı’ aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7 bin 200 olmalı.

- Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı malpraktis davaları ile hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkûm eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı.

- Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmeli.”