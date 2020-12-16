Hekimler kız çocuklarının eğitimi için şarkı söyledi

Yaklaşık 110 kişilik kadroyla dört farklı kent ve altı farklı stüdyoda gerçekleştirilen ‘Hekimler Söylüyor Vol.2’ albümü dinleyiciyle buluştu. Albümden elde edilen gelir, pandemi sırasında hayatını kaybeden doktorlar anısına TEV bünyesindeki kız öğrencilerine bağışlanacak.

İlki 2019’da yayınlanan “Hekimler Söylüyor” albümü, yurdun dört bir yanından müzisyen hekimlerin bir araya gelmesiyle kaydedildi. Hekimler, serinin ikinci albümü Hekimler Söylüyor Vol.2'de Dr. Özlem Kaya’nın öncülüğünde bir araya geldi.

55 hekim, pandemi nedeniyle albüm çalışmalarını bir yılda tamamladı. Albümün sanat yönetmenliğini, Göksel Baktagir ve Selçuk Murat Kızılateş, yapımcılığını Ege Şafak, Orpheus Yapım üstlendi. Stüdyo okumaları sırasında ses sanatçıları Nazire Savran, Özlem Doğuş Varlı ve Sıla Erol hekimlere vokal koçluğu yaptı. Ses sanatçısı Melihat Gülses de konuk sanatçı olarak projeye destek verdi.

Albümün, geliri pandemi süresince vefat eden hekimler ve tüm sağlık çalışanların anısına Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde oluşturulan "Hekimler Söylüyor" burs fonundaki geleceğin hekimleri olacak kız öğrencilerinin eğitimine aktarılacak. Albüm satışı shop.hekimlersoyluyor.com adresinden gerçekleşiyor.