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Hekimhan'da TOKİ konutlarının sahipleri belirlendi

Taha AYHAN/HEKİMHAN (Malatya), (DHA) - MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, TOKİ tarafından yaptırılan konutların sahipleri, düzenlenen kura töreniyle belirlendi

20 Kasım 2017 20:09

Taha AYHAN/HEKİMHAN (Malatya), (DHA) - MALATYA\'nın Hekimhan ilçesinde, TOKİ tarafından yaptırılan konutların sahipleri, düzenlenen kura töreniyle belirlendi.
Proje kapsamında yaptırılan 94 daireden 46\'sının kurası, Öğretmenevi\'nde düzenlenen törenle yapıldı. Kura çekimine; Kaymakam Tunahan Efendioğlu, TOKİ yetkilileri ve başvuru sahipleri katıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde isimleri çıkanlar sevinirken, konut yaptığı için TOKİ\'ye teşekkür etti.
Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu, vatandaşların sevinçlerine ortak olduklarını belirterek, \"Burada birçok vatandaşımız özellikle hak sahibi olarak mağdur durumdaki vatandaşlarımızı ev sahibi edinme noktasında bir hakları oldu. Bizde burada vatandaşlarımızın sevinçlerini gördük yüzlerinden okuduk. Hekimhan’ımız içinde hayırlı olmasını diliyoruz. Hekimhan’ımız hakikaten bunlara layık bir ilçemiz. Bu noktada da yeni bir gelişim haritası olarak artık Hekimhan eskisi gibi değil, artık Hekimhan’ımız gelişiyor. Vatandaşlarımız bu konuda sahip çıkmaları gerekiyor. Yazılan şimdi kurada evlerini çeken tüm vatandaşlarımıza Hekimhanlılarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
DEPREMİN, YARALARINI TOKİ SARDI
Malatya’nın Hekimhan İlçesi\'nde 29 Kasım 2015 tarihinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, gecekondu evlerde büyük hasara yol açmıştı. Bu depremde evlerinin büyük hasar gördüğünü söyleyen çiftçi 63 yaşındaki Adil Özhan da, TOKİ’den ev çıktığı için mutlu olduğunu ifade ederek, \"Mutluyum, sevinçliyim Allah herkese nasip etsin. Depremden dolayı TOKİ’ye girdim. Depremde evim yıkılmadı ama oturulamaz hale geldi. Rapor verildi ama 80 senelik evin sigortası olur mu? Bu sıkıntıdan dolayı TOKİ’den ev alma kararı aldım. Konteynerde oturuyoruz konteynerdan sesler gelince, sallanınca korkuyoruz. Aynı depremi aynı olayı bir daha yaşıyoruz evin içerisinde gezerken\" diye konuştu.

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