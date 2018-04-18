Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan geminin haczine itiraz

İstanbul Beykoz'daki tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na 7 Nisan cumartesi günü Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin çarpasının ardından yalının sahipleri, uğradıkları zararın teminat altına alınması için gemiye 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararı koydurdu. Geminin işletmecileri de sigorta şirketleriyle yaptıkları görüşmelerin ardından ihtiyati haciz kararına itiraz etti.

Habertürk'te yer alan habere göre, aile, yalının tarihi eser niteliğini kaybettiğini ve onarımı için en az 40-50 milyon dolar gerektiğini belirtmişti.

Geminin işletmecileri de sigorta şirketleriyle yaptıkları görüşmelerin ardından ihtiyati haciz kararına itiraz etti. Şirket, gemi için istenilen 50 milyon dolarlık haciz kararının çok yüksek olduğunu belirtti. Bu rakamın 28 milyon dolara düşürülmesi talep edildi.

Mahkemenin bu itiraza vereceği yanıt bekleniyor.