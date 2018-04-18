T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan geminin haczine itiraz

Aile, yalının tarihi eser niteliğini kaybettiğini ve onarımı için en az 40-50 milyon dolar gerektiğini belirtmişti

18 Nisan 2018 15:37

İstanbul Beykoz'daki tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na 7 Nisan cumartesi günü Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin çarpasının ardından yalının sahipleri, uğradıkları zararın teminat altına alınması için gemiye 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararı koydurdu. Geminin işletmecileri de sigorta şirketleriyle yaptıkları görüşmelerin ardından ihtiyati haciz kararına itiraz etti. 

Habertürk'te yer alan habere göre, aile, yalının tarihi eser niteliğini kaybettiğini ve onarımı için en az 40-50 milyon dolar gerektiğini belirtmişti.

Geminin işletmecileri de sigorta şirketleriyle yaptıkları görüşmelerin ardından ihtiyati haciz kararına itiraz etti. Şirket, gemi için istenilen 50 milyon dolarlık haciz kararının çok yüksek olduğunu belirtti. Bu rakamın 28 milyon dolara düşürülmesi talep edildi.

Mahkemenin bu itiraza vereceği yanıt bekleniyor. 

ETİKETLER

Yalıhekimbaşı salih efendigemiboğazhacizmahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24