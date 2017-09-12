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Ekonomi

“Hekim sorumluluk sigortaları zorunlu olmasına rağmen düzenlenmiyor”

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Çağatay Sigorta & Reasürans Genel Müdürü ve Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyon Başkanı Taner Çağatay yaptığı açıklamada, son zamanlarda sigorta şirketleri Hekim Sorumluluk Sigortalarını zorunlu sigorta olmasına rağmen d

12 Eylül 2017 17:29

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Çağatay Sigorta & Reasürans Genel Müdürü ve Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyon Başkanı Taner Çağatay yaptığı açıklamada, son zamanlarda sigorta şirketleri Hekim Sorumluluk Sigortalarını zorunlu sigorta olmasına rağmen düzenlemekten imtina ettiklerini söyledi. Çağatay, “Bilindiği üzere yaklaşık on yıldır hekimlerin zorunlu olarak yaptırması gereken mesleki sorumluluk sigortası, doktorların mesleklerini icra ederken yapabilecekleri hatalardan doğan tazminat ve zararları kapsayan önemli bir sigortadır.” dedi.
Zorunlu olmasa dahi her bir doktorun bu tür risklere karşı kendilerini bu poliçeyle koruma altına almaları gerektiğini söyleyen Çağatay, “Sigorta şirketleri bu poliçelere ilk zorunluluk getirildiği dönemlerde hastane, hastane dolaşarak kampanyalar düzenleyerek bu poliçeleri satmak için büyük çaba sarf ediyorlardı. Fakat sigorta şirketleri şunu gözden kaçırdılar, primler verilen teminatlara göre çok düşük kalmaktaydı. Tüketicilerde sorumluluk bilinci arttıkça yanlış tedavilerden dolayı açılan dava sayılarında da ciddi artış oldu ve sigorta şirketleri ciddi tazminatlar ödemeye başladı. Amerika da, doktorların ve hastanelerin olmazsa olmazı olan bu sigortalara 30–40 bin USD gibi primler öderlerken Türkiye de branşlarına göre ortalama 500-600 TL gibi primlere poliçeler düzenlenmektedir.” diyor.
Taner Çağatay yaşanan sıkıntılarını şöyle özetledi, “Son günlerde aracı kurumların ve biz brokerler Hekim Sorumluluk poliçelerinde Sigorta Şirketleri Hatmer Sisteminden kaynaklı sistemsel sorun nedeniyle poliçe düzenlemekte çok büyük sıkıntı yaşamaktayız.  Trafik sigortalarında yaşadığımız sıkıntı bu defada hekim sorumluluk sigortalarında yaşamakta ve tek tek sigorta şirketlerini araştırıp sistemi açık olan sigorta şirketi bulmaya çalışıyoruz.
Burada ki soru; poliçe vadesi gelen bir Hekimin poliçe yenilemesini yapamamasından dolayı ciddi risk taşıyan ameliyatlarını ertelemesi mi lazımdır? Çünkü burada büyük bir risk mevcuttur.
Doktorlara önerimiz poliçe vadelerini  kontrol ederek son günü beklemeden profesyonel aracı kurumlardan yardım almalarıdır.”

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