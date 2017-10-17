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Spor

Heerenveen'den futbolculara 'kelepçeli' ceza

Futbolculara verilen cezayla 'takımdaşlık' duygusunun artırılması hedeflendi

17 Ekim 2017 14:24

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Heerenveen'in yönetimi, peş peşe alınan kötü sonuçların ardından ceza olarak futbolcuların ellerini kelepçeleyerek ormana bıraktı.

1 Ekim'de Ajax'a 4-0 yenilen, ardından da 14 Ekim'de Utrecht'e karşı 3-1 mağlup olan Heerenveen'de, futbolcuların gösterdikleri efor eleştirilince, yönetim ilginç bir ceza buldu.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre ceza olarak tüm dünyada yaygınlaşan kaçma ve kurtulma efektli oyunları seçen Heerenveen yönetimi, takımdaşlık duygusunu artırmak için tüm oyuncularına bu oyunu oynama zorunluluğu getirdi.

Tüm futbolcular, turuncu hapishane elbiseleri giyerek bir hapishane aracına konuldular. Futbolcular hep birlikte bu araçtan kurtulmaya ve herhangi bir yardım olmadan, bırakıldıkları ormandan şehre dönmeye çalıştılar.

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