T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hediye kabul eden öğretmene 4 bin Euro ceza

Liseden mezun olmaya hazırlanan öğrencilerin hediyesini kabul eden öğretmen hakkında 'rüşvet' davası açtı

03 Ocak 2015 11:14

Almanya’da öğretmenlerin öğrencilerinden hediye alması yasak. Yaptırımlar ise oldukça sert. Bunun bir örneği başkent Berlin’de yaşandı. Öğrencilerinden 200 Euro değerinde hediye kabul eden Berlinli bir öğretmene 4 bin Euro para cezası kesildi.

Bild gazetesinde yer alan bir habere göre olay bir lisede meydana geldi. Liseden mezun olmaya hazırlanan bir sınıfın öğrencileri kendi aralarında para toplayarak öğretmenlerine bir veda hediyesi aldı. Öğretmen de bu hediyeyi kabul etti. Ancak bir öğrencinin babası durumdan haberdar olunca öğretmen hakkında “rüşvet” davası açtı. İlgili dava, mahkeme ile öğretmen arasında varılan bir anlaşma ile düşürüldü.

Cihan'da yer alan haberde varılan anlaşmaya göre öğretmen 4 bin Euro para cezası ödeyecek. Berlin Eğitim Senatörlüğü rüşvet ve yolsuzluğu engellemek amacıyla kentte görev yapan memur statüsündeki öğretmenlerin 10 Euro’dan daha yüksek değer taşıyan hediyeleri kabul etmelerinin yasak olduğunu açıkladı. Senatörlük ilgili kararın daha önce de var olduğunu ancak geçen kasım ayında daha keskin hükümlerle uygulamaya sokulduğunu bildirirken, kararın kamu sektöründe görev yapan tüm memurlar için geçerli olduğunu da vurguladı.

ETİKETLER

hediyeöğretmenalmanyarüşvetpara cezası4 bin euroöğrencilerlisemezuniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24