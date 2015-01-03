Hediye kabul eden öğretmene 4 bin Euro ceza

Almanya’da öğretmenlerin öğrencilerinden hediye alması yasak. Yaptırımlar ise oldukça sert. Bunun bir örneği başkent Berlin’de yaşandı. Öğrencilerinden 200 Euro değerinde hediye kabul eden Berlinli bir öğretmene 4 bin Euro para cezası kesildi.

Bild gazetesinde yer alan bir habere göre olay bir lisede meydana geldi. Liseden mezun olmaya hazırlanan bir sınıfın öğrencileri kendi aralarında para toplayarak öğretmenlerine bir veda hediyesi aldı. Öğretmen de bu hediyeyi kabul etti. Ancak bir öğrencinin babası durumdan haberdar olunca öğretmen hakkında “rüşvet” davası açtı. İlgili dava, mahkeme ile öğretmen arasında varılan bir anlaşma ile düşürüldü.

Cihan'da yer alan haberde varılan anlaşmaya göre öğretmen 4 bin Euro para cezası ödeyecek. Berlin Eğitim Senatörlüğü rüşvet ve yolsuzluğu engellemek amacıyla kentte görev yapan memur statüsündeki öğretmenlerin 10 Euro’dan daha yüksek değer taşıyan hediyeleri kabul etmelerinin yasak olduğunu açıkladı. Senatörlük ilgili kararın daha önce de var olduğunu ancak geçen kasım ayında daha keskin hükümlerle uygulamaya sokulduğunu bildirirken, kararın kamu sektöründe görev yapan tüm memurlar için geçerli olduğunu da vurguladı.