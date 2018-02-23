Hedge fon yöneticilerinin yarıya yakını borsaların zirveyi gördüğünü düşünüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Şubat (DHA) - Piyasa araştırmaları yapan veri analizi şirketi Preqin\'in yayınladığı rapora göre hedge fon yatırımcılarının yüzde 45\'i borsaların 2017 sonunda zirveyi gördüğünü düşünüyor.

Rapora göre, hedge fon sektörünün volatiliteden ve hisselere yönelik olumsuz beklentilerden fayda sağlayacağı vurgulanan raporda bazı yatırımcıların ise bir \"resesyon dönemine\" girildiğini düşündüğü görülüyor.

Preqin verisine göre, hedge fonlarla kendini düşüşlere karşı garantiye alan yatırımcıların oranı beş yılın zirvesinde.

Preqin Hedge Fon Ürün Direktörü Amy Bensted, \"Yatırımcı güveninin azaldığı ve hisse piyasalarından net sermaye çıkışlarının yaşadığı bir dönem. Hedge fon sektörü kurumlar genelinde bir rönesans yaşıyor\" dedi ve bunun büyük ölçüde pazarın hisse piyasalarında bir düzeltme beklemesinden kaynaklandığını vurguladı.

Rapora göre hedge fon yatırımcılarının yüzde 45\'i hisse piyasalarının 2017 sonu itibariyle zirve yaptığını, yüzde 5\'i ise bir \"resesyon dönemine\" girildiğini düşünüyor.